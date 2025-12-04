陳沂狂推小紅書「3大資訊」超實用！ 崩潰被封鎖1年：想不到也要翻牆
娛樂中心／綜合報導
「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。內政部今（4）日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會，即日起將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對小紅書暫定封鎖1年。對此，陳沂推薦小紅書「3大資訊」非常實用，崩潰直呼「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。」
陳沂今天在社群發文，行政院命令要暫封小紅書一年，因爲「詐騙」太多。台灣人用小紅書的族群有多少？我聽到被騙的，通常都是臉書社團和Line群組，沒聽過有在小紅書被騙的。像苗博雅就是在臉書上買手機被騙的。小紅書資訊非常實用，我美妝保養、時尚穿搭都是看小紅書。旅遊攻略也是，有很多不知道的景點都是看小紅書知道的，而且評價都挺真實。
陳沂接著寫道，想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。請問有推薦的VPN嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？她並留言補充，我其實很好奇，臉書跟Line配合調查，然後有抓到嗎？通常都是找不到人結案
PO文一出，立刻引發許多網友熱議：「我也覺得小紅書對我正面取得資訊評價也蠻高的！ 被禁真的很傻眼！」、「詐騙太多 不是應該封鎖FB YouTube 才對吧」、「有種就臉書 thread ig 一起禁，明明那裡才是最多詐騙」、「因為詐騙多就要禁止的話，大家耳熟能詳的這些社群軟體幾乎都有問題吧，光是用LINE聯繫詐騙的就數不清了吧」、「拜託封鎖Line，這樣下班就可以清靜了」、「為什麼要封鎖小紅書！我每天都在看影片的欸」。
