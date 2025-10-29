陳沂納悶「為何王子光速認錯」？網曝恐有「關鍵爆料片」：千萬不能外流

娛樂中心／李紹宏報導

老公范姜彥豐爆料，妻子粿粿婚內出軌，還自嘲是綠帽小丑，而「小王」驚傳是王子；王子隨後在臉書發聲明承認「超越朋友應有界線」。但網紅陳沂卻看得霧煞煞，因為過往王子的情史裡，不乏知名女星，但王子只認愛過港星鄧麗欣，「連楊丞琳都不承認的欸」。對此，有網友表示恐怕是有太具殺傷力的爆料影片流出，讓陳沂嚇壞大喊「那真的要趕快認，千萬不能流出」。

王子光速認罪，讓網紅陳沂相當納悶。（圖／翻攝自陳沂臉書）

王子（邱勝翊）從《模范棒棒堂》發跡，因為外型亮眼深受女粉絲愛戴，沒想到卻被爆出從「王子變小王」，介入范姜彥豐與粿粿間婚姻。回顧王子情史，除了公開認愛港星鄧麗欣外，其他如郭雪芙、席惟倫等女星，以及「嫁給中國男星的楊丞琳」都有過戀情，但王子從未承認。

廣告 廣告

這回王子光速承認和粿粿超越朋友界線，讓網紅陳沂超級困惑，在臉書發文求解，「范姜手上到底有什麼關鍵性證據，才會讓王子邱勝翊不忍了直接承認？」也說王子之前可是連楊丞琳都不承認的欸，「還是說（和楊丞琳在一起）覺得丟臉所以才不承認？」

有網友表示，王子恐怕是因為「外遇關鍵影片」被外流，才會火速發聲明坦承。（圖／翻攝自粿粿IG）

貼文一出，引發大批網友議論，有知情網友表示，「聽說是有找徵信社，找到證據」，也有人說，「可能有影音或訊息對話，否則不會主動認」、「肯定有影片啦，不然正常來說夫妻離婚都很好談的，除非有一方做錯事，那就可以往死裡要財產了」；更有網友表示，「會不會是爆料影片，片長太短只有幾分鐘，太具殺傷力」，讓陳沂親回「 那真的要趕快認了，千萬不能流出」。

不過，也有許多網友大嘆嫁去中國的楊丞琳好可憐，「到底為什麼受盡委屈的丞琳都沒有人要承認」、「比八點檔還八點檔」、「因為楊丞琳唱過曖昧讓人受盡委屈」。

更多三立新聞網報導

廚餘政策又改！掩埋場變「盧秀燕毒湖」 綠議員拍桌轟他唬爛：下台啦

瞎員工尿在牛排上超過20次！警更挖出「地獄級影片」：根本不是人

北部又要炸雨！東北季風再報到 專家曝「這時間冷爆」：下探18度

一張發票斷婚約！女友500獎金「自私換菸送爸」還嗆太小氣 男心碎

