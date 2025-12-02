陳沂赴陸旅遊便利度爆表 大讚密室逃脫：台灣看不到車尾燈！

網紅陳沂。(圖／陳沂 臉書)

網紅陳沂今（2）日在臉書分享再度前往大陸旅遊的心得，直言此行專程為了體驗密室逃脫，特別選擇前往深圳與廣州兩座真正的一線城市。她透露，兩地的物價比起先前造訪的杭州更高一點，尤其大型商場周邊的餐飲價格甚至比台灣還貴。不過，讓她最驚訝的是交通與住宿的便宜程度，「用App打車跑30多公里，只要台幣兩百多塊」，而簡單乾淨的商旅旅館一晚只需台幣五、六百元，若以台灣需四、五千元的等級，在當地大約只要一千多元即可入住。

陳沂表示，大陸的服務業競爭激烈，用當地流行語形容就是「卷」，各行各業都盡力做到最好，讓她深刻感受到差異。她舉例，入住飯店時，前台主動提出要幫忙洗衣服，甚至折好送回房間，全程免費；到門市辦電話卡時，朋友的名字含有生僻字，櫃台小姐仍耐心查詢、協助綁定；甚至在路邊小餐廳用餐，店員見她們帶著水果，還主動提出要幫忙清洗，「只差沒切好送上桌」。陳沂感嘆，這些服務態度非常積極，讓人覺得「沒有厭世感，也不是迪士尼式的假笑」。

她也提到，大陸的生活便利度讓她印象深刻，使用美團即可點到各種外送，半夜想吃什麼都能在短時間送達，外送費僅需兩、三塊人民幣，有時甚至免費。治安方面，因為各地都使用電子支付、街頭處處是監視器，使得偷竊或搶劫的犯罪成本大幅提高，讓她直呼「治安很好，小偷強盜都失業了」。

陳沂並在留言區補充，此行最主要目的—密室逃脫體驗，更是令人震撼。「等級只能說Next level，太震撼了，台灣看不到的車尾燈！」她直言，不論規模、機關設計還是沉浸感，都讓她感到大幅超越過往體驗，也成為她此趟深圳、廣州行程中最難忘的一部分，再度掀起網友熱議。

