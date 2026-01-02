陳沂遭欠款拖半年！曝離譜理由搞消失 怒嗆「剩一塊錢也會要到底」

陳沂透露遭廠商欠錢。（翻攝陳沂臉書）

網紅陳沂經常點評時事，也接不少業配。她今（2日）在臉書發文，透露「被廠商欠款的經歷」，直言「欠錢沒有在欠過年的」，痛批廠商不誠實面對債務、反覆找藉口拖延款項的行為非常可惡，更憤怒說：「還好意思情勒我，就算剩下一塊錢我也會要到底！」

陳沂今在臉書發文表示，工作那麽多年，幾乎沒有被廠商拖過款。以前當活動主持的時，曾經有公關公司為了省錢，擅自扣她錢，被她以詐欺、背信加侵佔告上法院，窗口刑事被起訴，後來賠她好幾倍錢和解。之後她業配工作，有遇過廠商晚一點給錢，但還沒遇過拖欠好幾個月、甚至找各種理由欠款的，直到去年真的遇上。

陳沂指出，去年7月，開立發票後，到了10月仍未收到款項，她去催款，行銷公司負責人表示「漏掉了」會趕快匯款。但後來負責人又以出國、把公司章放在包包裡等理由，指會計沒辦法匯款。

「出國、生病開刀」輪番上陣？ 陳沂喊告才願意給錢

對方表示，回國會匯款，但到了約定的時間，依然沒匯款，再過兩個星期陳沂再催，對方卻不讀訊息。直到陳沂表示要走法律程序，對方才出現，卻以「生病要開刀」為由，說要再拖一個月。

到了下一個還款日，對方主動匯款，但剩下的錢依然沒還，還搞失蹤。「反正就是藉口、消失，我說我要提告才出現，然後藉口、消失⋯⋯無限循環」。最後陳沂終於把所有錢都要到，但心力交瘁。她也指出，實際向合作廠商查證後，才發現廠商早已付款，甚至有預付費用，也遭該行銷公司負責人積欠，最後也是失聯。

陳沂憤怒說道：「可以理解每個人可能都會有困難的時候，有什麼問題請直接說。不誠實面對滿口謊言，理所當然拖別人的款，真的超級可惡。還好意思情勒我，就算剩下一塊錢我也會要到底！」

