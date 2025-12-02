陳沂「前進中國」駁收錢大外宣！認了被問：何時回歸祖國

娛樂中心／綜合報導

41歲網紅陳沂經常在社群評論時事，憑藉犀利又直率風格深受歡迎，臉書吸引超過33萬人追蹤。今年10月她曾前往中國杭州，強調是完全自費的旅遊兼商業考察，近期二訪中國選了當地一線城市，坦承當地人得知她來自台灣後，表示也很想去台灣玩，同時也關心「什麼時候回歸祖國」。貼文引發熱烈討論，陳沂也被質疑「繼館長之後，再一個被找去大外宣的」，她也當面反擊了。

陳沂發文表示，近期她為了玩密室逃脫再訪中國，「只能說Next level，太震撼了，台灣看不到的車尾燈」；此次造訪的是一線城市深圳、廣州，也令她有不同感受。她認為，雖然物價比杭州貴，尤其在大型商場附近的吃喝，「都比台灣貴了」，但當地交通和住宿出乎意料便宜，用APP叫車跑30多公里只要台幣200元，台幣5、600元就能住簡單的商旅，包括服務業競爭也非常激烈，態度都很積極、沒有厭世感或假笑，「用中國的用語來說叫『卷』。」

陳沂分享二訪中國的心得。（圖／翻攝「陳沂」臉書）

另外，陳沂也大讚外送平台「什麼都點得到，外送費也才兩三塊人民幣，有的甚至不用錢」，而且都用電子支付，「小偷強盜也失業了」，加上到處都是監視器，所以治安很好。陳沂還說，中國的朋友聽到她從台灣來，「除了關心我們什麼時候回歸祖國外，也會說他們很想來台灣玩，可是現在去不了」，因此她告訴對方「哪天開放了，一定要來台灣走走。只是台灣沒有支付寶也沒有美團，不能一支手機走天下。要記得帶現金啊！」

陳沂「前進中國」認了被問：什麼時候回歸祖國？遭疑「收錢大外宣」表態了

陳沂回應網友的質疑。（圖／翻攝「陳沂」臉書）

貼文一出，引發網友熱烈討論，不少人也分享赴中旅遊經歷。但也有部分人質疑，「有業配味很重，不過也很實際」、「便宜可能是事實，但服務態度『主動積極』沒有「假笑』？！待過中國，待過深圳就知道遠離事實。只能說業配痕跡蠻明顯的」、「繼館長之後，再一個被找去大外宣的」、「你也收錢了，送你各種祝福」。對此，陳沂回覆「沒有拿任何錢的真實心得分享」、「尊重每個人都認同！我覺得中國非常適合旅遊，就像我喜歡去日本一樣，但不會想定居」。





