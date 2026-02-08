陳沂「同框王世堅」抖出2人私交！再被挖「政二代」背景

娛樂中心／綜合報導

網紅陳沂經常在社群評論時事，近年憑藉犀利又直率風格深受歡迎，臉書吸引超過33萬人追蹤。近日她曬出與民進黨立委王世堅合照，透露媽媽和對方曾當幾年同事，意外讓她「政二代」身分再引發討論；而陳沂的雙親其實都曾擔任台北市議員。

陳沂巧遇王世堅：滾帶爬合照一張！

陳沂近日在臉書PO出合照，只見她身穿簡約運動套裝、以素顏亮相；身後的王世堅燦笑比YA，展現親民個性。陳沂透露，她是在前往瑜伽課的路上巧遇王世堅，2人「匆匆忙忙連滾帶爬合照一張」，王世堅還笑說「不好意思我披頭散髮」，不過陳沂大讚對方「還是依然從從容容游刃有餘」。

陳沂（左）與王世堅（右）合照。（圖／翻攝「陳沂」臉書）

網訝異！陳沂媽媽和王世堅曾是同事

陳沂回家後，告知媽媽巧遇王世堅一事，「她說王世堅跟他當同事好幾屆，應該要跟他相認」，坦言自己雖然很喜歡王世堅，「但剛剛我還很怕被其他人認出來，快速追星合照快速閃」。貼文曝光後，一度有網友訝異2人的交情，陳沂則無奈表示，「關注偶像要做功課，谷歌一下我ok?」

陳沂媽媽陳雪芬（左）、爸爸陳俊源（右）曾擔任台北市議員。（圖／翻攝「台北市議會」官網）

陳沂政二代身分曝！父母是北市前議員

事實上，陳沂除了是時事網紅，另一個知名身分則是「政二代」。他的父親是前國民黨台北市議員陳俊源，後來因捲入「榮星花園開發貪汙弊案」遭到判刑，而媽媽陳雪芬原為辯護律師，之後轉往政壇發展，曾在1989年、1994年、1998年擔任台北市議員。父母離異後，陳沂與媽媽一起生活，其中爸爸2005年再婚金馬影后陸小芬，因此也有半個「星二代」身分。





原文出處：陳沂「同框王世堅」抖出2人私交！再被挖「政二代背景」：媽媽跟他當同事

