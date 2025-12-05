陳治平 馬偕兒童醫院院長，婦兒整合照護，引領兒童醫院邁向國際

文／王紀葳 圖片提供：馬偕兒童醫院

談到兒童醫療，不得不論起馬偕，馬偕兒科素有兒科界「少林寺」的雅號，在馬偕兒科蹲過馬步、學過功夫的醫師，都可以練出紮實豐厚的底子，在2014年成立兒童醫院之後，則是更加建全了兒童醫療的發展特色與面向，目前已從早期的14個次專科擴及多達28個次專科領域，為國內兒童醫療建立綿密且建全的守護網。

甫自2025年5月26日上任的馬偕兒童醫院院長陳治平，是資深的婦產科醫師，專精於高危險妊娠，並曾擔任早產兒基金會董事長等要職，在醫界的資歷相當完整，在他接任兒童醫院院長的消息傳出後，不免受到外界質疑的眼光，但也正因為他長期推廣婦兒科一條龍照護模式受到關注與成效良好，因此，重新打開外界視野，認為由陳治平帶領馬偕兒童醫院團隊從女性孕期就開始關心，甚至可以更提早至備孕期就要做好準備，是上帝非常巧妙的安排。

母胎健康才是一切根源

陳治平表示，早期對於兒童健康的觀念從孩子呱呱墜地開始，但愈來愈多的學術研究證實，孩子的健康，舉凡生長發育、過敏、內分泌失調、糖尿病、注意力不足症候群、心血管疾病，甚至成年後的疾病等，幾乎都在子宮內就決定了。

為了讓孩子贏在起跑點，也或者更準確一點的說，為國家社會培養健康的國人，一切的準備都應該「再往前推移」，陳治平專精研究母胎醫學，正是在為所有的孕產婦打下良好基礎重要環節的醫學領域，為女性的健康、備孕、孕期與產後打通任督二脈，提供健康的母嬰與打造健康的社會。

學術涵養深，引領兒醫衝向國際

陳治平有婦產科的豐厚底蘊，合作過的兒科醫師甚多，讓婦產科與兒科有了更紮實的互動與對話，除了醫療相關事務外，陳治平在醫學研究也有相當程度的著墨。

至今累積SCI論文超過140篇，在國際學術地位不言可喻，擔任馬偕紀念醫院醫學研究部主任期間，更帶動醫院學術研究氣氛，鼓勵並推動醫院專業人員朝向醫療臨床與醫學研究之路並行，進而讓馬偕在婦兒科的國際能見度再上層樓。

醫療人力荒是當前最大隱憂

醫療人力不足已是目前醫療崩壞的最大隱憂，其中人力斷層與人才流失嚴重度居前的兒科，在出生率下滑的同時，更凸顯現階段的醫療窘境，有兒科醫師曾戲言：「若是連馬偕都缺兒科醫師的話，那其他院所怎麼辦？」

的確，馬偕兒科是業界的領頭羊，為了守護每一個生病的孩子，建構綿密的醫療網絡，近幾年主治醫師開始輪流在急診值班，每位資深醫師如同以往，認真教學，努力維持「馬兒」的傳統，但人少了，工作的負荷就會慢慢反映出來，一旦工作負荷增加了，新進的醫師就更卻步，這樣的惡性循環現在還只是開端，如何止損，是目前的重中之重，陳治平點出了問題的核心。

陳治平表示，馬偕兒童醫院有著多年紮實的基礎，近年來整合多方意見，建立專業進修制度，鼓勵住院醫師也可以短期進修、增加視野，增進學術與研究量能，在醫院的補助下，繼續蹲穩馬步，練好功夫，持續精進。

孩子生的少，一個不能少

每個孩子都是父母的心頭肉，也是國家未來的棟樑，兒童疾病常在小處看見背後的大問題，更因為兒童疾病的變化非常快，所以兒科醫師精準的專業判斷能力與團隊合作的默契與強度，影響了醫療成敗的關鍵。

陳治平表示，目前的兒童醫療趨向於對品質的要求，也在照護上要求的更為細緻，目前馬偕兒童醫院由原本13個兒童內科，擴及到28個次專科，當孩子的病情複雜時，團隊會安排多科會診，以聯合照顧為特色；舉例來說，當孩子有腸胃問題會直接由腸胃專科醫師進行診察、照顧，但因腸胃導致生長發育問題時，便會經由內分泌科醫師共同會診，若是再合併其他症狀，同時有三、四個專科醫師會診一位小病人的情況非常常見。

在醫療團隊中，不只醫師在孩子身邊，護理師、社工師，必要情況下床邊老師、藝術治療師等專業人員，全部都是孩子在醫療過程中的重要支持者，由於大家各司其職、用愛陪伴，孩子的治療之路才有了堅強的後盾。

為建構系統性的聯合照護架構，醫院資訊系統的更新與配置就顯得格外重要。陳治平表示，以新生兒科為例，醫師可以得知媽媽在懷孕與生產時的情況，瞭解媽媽的用藥、疾病史、懷孕期間併發症等，「掌握得愈多，治療就會更精準。」

同樣的，當新生兒發生感染時，可以回溯至母親在孕期是否有施打疫苗，這些蛛絲馬跡都有助於兒科醫師在第一時間做出適當的疾病診斷，也正因為婦兒科的通力合作，可以在新生科照護無縫接軌更為周全。

打破藩籬，跨單位協調與整合

馬偕兒童醫院在有限的空間下，做了無限的延伸。

太多高危險妊娠婦女，在面對生產那一刻充滿無助與不確定感。陳治平呼籲，對於有可能發生早產情況的孕婦，應優先選擇具有新生兒早產專科照護經驗的機構準備生產；以馬偕為例，對於2500公克低體重早產兒、1500公克極低體重早產兒及小於1000公克的超低體重早產兒都有良好的照護經驗。甚至2022年還有成功照顧出生體重340公克早產兒直至出院返家的紀錄，這些全賴團隊的努力與付出，對於出生數愈來愈少的情況下，似乎困難的個案也愈來愈多。

在等待中蓄積能量

為了打破醫療的界限與藩籬，跨科別且良好的溝通對病人來說是非常重要的事，陳治平笑著說，年輕時個性比較急躁，當時他的老師、馬偕紀念醫院前院長藍中基醫師還曾叮嚀他：「產科醫師要學習等待」，這個金玉良言至今讓陳治平十分受用，如今的他，不只懂得靜心等待的技巧，更善於溝通協調，步調看似緩慢，但勁道十足。

有人說，產科醫師可能是一家醫院最常要說「恭喜」的科別，做了一輩子的婦產科醫師，陳治平擁有不少「鐵粉」，有位產檢的孕婦一到他的門診，便說自己就是陳醫師接生的寶寶，如今也要當媽媽了，還是想要回到陳醫師的門診；也有一家三代都是陳治平接生的家庭，在診間聊起天來份外親切，視病如親，就是這樣自然且具體的展現。

回歸醫者本質，為他人服務

陳治平說，不論什麼科別，「提供一個可以為別人服務的機會」，就是醫者的本質，醫師所賦予的就是有更多的機會與能力去服務他人，為了要更有廣度與深度的完成服務的使命，就必須要有更多的專業能力，不斷學習，並且不忘醫師的本質，永遠要有人文關懷。

陳治平在上任後，期許打造照護婦幼健康特色的兒童醫院，為了這個目標，將發揮兒童醫院的使命，也將馬偕博士愛人如己的基督信仰精神貫穿，為提供最好品質的婦幼健康照護、持續創新研發，發展婦幼醫學新的治療、培養優秀婦幼健康照護人才，成為重要的婦幼後送醫院，未來更成為國際級頂尖的兒童醫院。

給病人的一句話

