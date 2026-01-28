陳波波朝聖韓團拍到路人臉 「被請求打馬回應惹議」她道歉了

陳波波日前去看SUPER JUNIOR演唱會。（翻攝自陳波波Threads）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員陳波波日前觀看韓團演唱會時拍攝的影片，不慎拍到其他民眾臉孔，當事人私訊請求協助打馬賽克，但未即時獲得回應，留言也遭隱藏，事件曝光後陳波波今（28日）致歉，並表示已下架相關影片。

陳波波日前在社群分享觀看SUPER JUNIOR演唱會影片，畫面卻不慎拍到其他民眾臉孔，當事人先透過IG限時動態私訊陳波波請求協助打馬賽克，但未獲回應，隨後在陳波波貼文下留言提醒，留言卻被隱藏。

陳波波之後透過私訊回覆網友：「不好意思，現在才看到訊息，影片為公開活動紀錄，未特別聚焦個人，會再確認是否違反平台規範，謝謝妳的諒解。」當事人對回應感到不解，並在個人Threads發文完整說明事件。

事件曝光後，陳波波今日社群Threads發文致歉，表示已下架相關影片，並私下向當事人道歉，「第一時間回覆表達不夠清楚，我們也有檢討，之後會更加留意拍攝內容，謝謝大家的提醒」。





