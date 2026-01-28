陳波波演唱會影片「未遮路人臉孔」回應失當挨批 下架致歉

陳波波分享看Super Junior演唱會影片，意外引發隱私爭議。（圖／翻攝自IG @bobo.0715）

中信兄弟啦啦隊成員陳波波，憑藉火辣曲線與亮眼外型，深受球迷喜愛，社群平台也累積不少關注。日前她在社群分享前往欣賞韓團 Super Junior 演唱會的現場影片，原本只是記錄追星日常，卻意外引發隱私爭議，在網路上掀起討論。

有網友在 Threads 發文還原經過，表示自己是在演唱會隔天看到影片就私訊聯繫陳波波，只是希望能協助打馬賽克再重新上傳，因為影片中臉部被拍得相當清楚，已影響到現實生活，並善解人意表示，擔心對方工作忙碌才會漏看訊息，才會選擇公開在其貼文底下留言提醒。

當事人表示，朋友收到的回覆內容為：「不好意思，現在才看到訊息，影片為公開活動紀錄，未特別聚焦個人，會再確認是否違反平台規範，謝謝妳的諒解」。且提醒的留言也遭到對方隱藏，讓當事人與朋友難以理解，當事人強調： 「我們並不是公眾人物，也沒有想出現在你的公開活動紀錄中」。

對此，陳波波於28日下午正式發文回應並致歉，表示第一時間回覆時表達不夠清楚，團隊也已進行檢討，「關於影片爭議，已下架相關片段，並私下向當事人致歉，對造成的不適深感抱歉。關於影片爭議，第一時間回覆時表達得不夠清楚，這部分我們也有檢討。已下架相關片段並私下向當事人致歉。對造成不適深感抱歉，之後會更加留意拍攝內容，謝謝大家的提醒。」

