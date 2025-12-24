陳泰然任文大董座判決無效！華岡學會：解任董事勿戀棧權位

（社會中心／綜合報導）文化大學前董事長張鏡湖6年前過世後，因無法選出董事長，教育部依法聲請法院選任陳泰然擔任臨時董事，代行董事長職權，召集董事會選舉董事長。華岡學會說明，陳泰然參選第18屆董事長，2021年9月文大董事會決議由陳泰然當選，但黃有良等五名董事不服，請求確認董事會決議無效，一審士林地院判敗訴，二審高等法院於2025年11月19日逆轉判決，認定其中五名董事已經於2021年6月份當然解任、不具投票資格，陳泰然當選文大董事長的選舉決議「無效」！

對此，華岡學會表示，臺灣高等行政法院亦早於 2025 年8月13日判決，教育部核定陳泰然先生擔任中國文化大學第 18 屆董事長之行政處分屬違法，而這也代表現行董事會結構與其合法性，早已備受司法否定！其中，張海燕、王寶輝、彭誠浩、白省三、蔡政文等五名董事，無故未出席同屆第37、38、39次董事會，自2021年6月16日起當然解任董事職務，但五人竟參與第43次董事會，並投票給陳泰然，董事會做成的陳泰然當選董事長決議不合法；高等法院也認為，雖然此次無記名投票而無從確定五人投票對象，自無從在剔除不具董事適格身分之張海燕等5人表決權數後，據以認定陳泰然經董事總額過半數之同意而當選董事長，因而認定決議方法違反私校法第32條第1項但書規定。依私校法規定，陳泰然當選董事長的決議，應屬無效。

華岡學會更鄭重指出，現任董事會及相關權責機構，應即刻對外公開說明事件全貌，並依法重組董事會，向中國文化大學全體師生與校友做出負責任的交代，「任何人皆不應眷戀非法權位，理當為自身留下餘地，而非繼續玩弄司法程序，裝聾作啞，最終只會使華岡人蒙羞！」

華岡學會呼籲所有華岡人，在這個關鍵時刻勇於發聲，並表達意見、集思廣益，共同探討母校未來的治理方向，「唯有尊重司法裁決、回歸法治正軌，方能終結違法當權派以既得利益治校所造成的長期紛擾，真正維護校園的和諧與安寧！」

