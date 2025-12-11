陳泳希感謝師兄林宥嘉登上國際舞台 香港見偶像興奮求合照

JUD 陳泳希跟Jeremy Zucker合照。（華研國際提供）

JUD 陳泳希日前受邀參加香港指標性音樂節 Clockenflap，並首度在舞台上詮釋兩首粵語單曲〈可憐〉與〈失望〉，這兩首歌分別改編自她首張正規專輯《當我不敢說》內的〈犧牲〉與〈影子〉。為呈現最佳狀態，JUD 陳泳希展現滿滿誠意，特地拜師學藝香港 Beyond 樂團劉志遠老師，苦練粵語咬字與語氣節奏，並將這兩首歌收錄至她的首張迷你粵語EP《都是自己拿來的》。

對於這次到 Clockenflap 演出，JUD 陳泳希直呼「夢幻到不行」，也特別感謝師兄林宥嘉：「多虧了宥嘉學長的邀請，我竟然能站上 Clockenflap 的 Main Stage——這麼棒的國際舞台，真的非常榮幸。」不過看似一切順利的表演，卻發生了一個小插曲，「在唱〈影子〉之前，我先講了一下歌名的粵語，但我自己覺得發音好像不太標準，結果台下的觀眾就開始議論紛紛，好像在討論我到底有沒有念對。」

除了上台演出，JUD 陳泳希也化身小粉絲，成功和喜歡的歌手 Jeremy Zucker 拍到合照，但可惜沒有和對方說太多話：「我之前在創作的時候，會先看他做音樂的影片，讓我覺得有一個夥伴在一起做音樂的感覺。這次終於見到本人了，結果太緊張，這些話都沒有講出來。」令她十分懊惱。

