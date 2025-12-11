陳泳希發行粵語EP 遇發音大魔王崩潰苦練

記者王丹荷／綜合報導

JUD陳泳希日前受邀參加香港指標性音樂節 Clockenflap，並首度在舞台上詮釋2首粵語單曲〈可憐〉與〈失望〉，這2首歌分別改編自她首張正規專輯《當我不敢說》內的〈犧牲〉與〈影子〉。為呈現最佳狀態，她展現滿滿誠意，特地拜師學藝香港Beyond樂團劉志遠老師，苦練粵語咬字與語氣節奏，並將這2首歌收錄至她的首張迷你粵語EP《都是自己拿來的》。

陳泳希在錄音當天特別先跟劉志遠老師上了1堂1個多小時的「粵語速成課」，後來甚至請來師母一起協助，她透露發音大魔王是「想要」的「想」、崩潰喊道：「這個字我大概練了40分鐘！」但她仍自信給自己打99分，笑說：「我覺得我還算是滿有粵語天分的，剩下1分就留給『想要』的『想』，我會持續努力把它練好！」

廣告 廣告

對於這次到 Clockenflap 演出，JUD陳泳希直呼「夢幻到不行」，也特別感謝師兄林宥嘉的邀請，站上這麼棒的國際舞台，真的非常榮幸；她也化身小粉絲，成功和喜歡的歌手Jeremy Zucker拍到合照，但可惜沒有和對方說太多話：「我之前在創作的時候，會先看他做音樂的影片，讓我覺得有1個夥伴在一起做音樂的感覺。這次終於見到本人了，結果太緊張，這些話都沒有講出來。」令她十分懊惱。

演出之餘，JUD陳泳希也特地去體驗香港有名的傳統習俗「打小人」，但她選擇不一樣的版本，「我不是去『打小人』，而是選擇了『招貴人』。因為我一直覺得，即使生命中出現不那麼好的人，他們某種程度上也是來教會你一些事，所以某方面來說，他們也是一種『貴人』。」她希望接下來能吸引更多真正的夥伴、真正的貴人一起走下去，「整個體驗對我來說很特別，也很有儀式感。」

JUD陳泳希發行首張迷你粵語EP《都是自己拿來的》。（華研國際提供）

JUD陳泳希受邀到香港Clockenflap音樂節開唱。（華研國際提供）

JUD 陳泳希（右）成功和喜歡的歌手Jeremy Zucker合影。（華研國際提供）