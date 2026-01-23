陳泳希經紀人竟是大咖女星！身份背景曝光 遊香港被外國人搭訕

記者鄭尹翔／台北報導

木木挑戰擔任一日經紀人，成為她全新 YouTube 節目《下一站，MU的地》的最大亮點之一。經過兩屆金鐘紅毯與多檔選秀節目主持洗禮，新生代人氣主持人木木（林葦妮）於 2026 年正式開啟全新冒險，推出個人 YouTube 節目，希望跳脫「只介紹別人故事」的主持框架，親自走進鏡頭前，展現更真實、立體的自己。節目首集已於 1/23（五）12:00 在官方頻道「木木 Mumu｜林葦妮」上架。

新生代最受矚目的主持人木木，開設YT節目《下一站，MU的地》！首集JUD 陳泳希、林宥嘉驚喜出演。（圖／華研國際提供）

《下一站，MU的地》首集就遠赴香港拍攝，邀請知名 MV 導演一盞掌鏡，並找來同門好姐妹 JUD 陳泳希同行，前往國際音樂節 Clockenflap。此次 JUD 陳泳希受邀為師兄林宥嘉演唱會擔任開場嘉賓，木木則首次挑戰擔任她的「一日經紀人」，並為自己取了經紀人藝名「Mandy」，全程貼身照顧行程與情緒，展現專業與貼心。

在音樂節後台，JUD 陳泳希一度因錯過最喜歡的音樂人 Jeremy Zucker 而崩潰直呼「我錯過了！」木木立刻以經紀人身分暖心安慰：「我們不要想著錯過，要想著離他越來越近了。」沒想到稍後真的在後台餐區巧遇 Jeremy Zucker 本人，成功合照，讓木木忍不住驚呼：「從錯過到巧遇，真的是一段超勵志的故事！」也讓 JUD 大讚「Mandy 很會安慰藝人」。

節目中也捕捉到木木貼心的一面。當林宥嘉登上 Clockenflap 主舞台演出時，木木發現有香港粉絲站在較邊緣的位置仍熱情應援，便與導演一盞合作，直接將粉絲手機帶進舞台中央最前排，替粉絲拍攝一支林宥嘉的專屬直拍影片，木木笑說：「希望這個小驚喜可以讓他永遠記得這一天。」

音樂節結束後，木木與 JUD 陳泳希展開香港踩點行程，品嚐林宥嘉推薦的牛腩、絲襪奶茶，造訪大館、體驗「打小人」民俗文化，並在維多利亞港夜景前分享彼此的職涯心聲。JUD 坦言對創作突破的迷惘，木木則分享主持工作需要長時間累積經驗的心路歷程。木木表示，希望透過《下一站，MU的地》，在新的一年與觀眾一起體驗未知、嘗試新角色，朝夢想的下一站持續前進。

