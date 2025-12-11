陳泳希苦練粵語「1小時速成」 老師竟是Beyond前成員

陳泳希日前赴香港音樂節演出。華研國際提供

今年入圍第36屆金曲獎三項大獎的強勢新人陳泳希（JUD） ，近日受邀登上香港指標性音樂節Clockenflap，首次在大型舞台演唱兩首全新粵語單曲〈可憐〉與〈失望〉。兩首作品皆改編自她首張專輯《當我不敢說》中的〈犧牲〉與〈影子〉，也同步收錄於她的首張粵語迷你EP《都是自己拿來的》。

為了呈現最佳粵語演唱狀態，JUD特別拜Beyond前成員劉志遠為師，加強粵語咬字、語氣及節奏訓練。她透露錄音當天先上了超過一小時的「粵語速成課」，每句歌詞反覆練習，更請來師母協助調整發音。她笑說最困難的是「想要」的「想」：「這個字我練了40分鐘，但我給自己99分，剩下1分繼續努力。」

首次登上Clockenflap主舞台，JUD形容「夢幻到不行」，並感謝師兄林宥嘉牽線邀請。雖然開場時自我介紹歌名的粵語發音讓台下觀眾引發小小討論，但當音樂響起後，全場立即以掌聲與尖叫回應，讓她直呼感動。

演出之外，JUD化身小粉絲，成功地和欣賞已久的歌手Jeremy Zucker合照。她透露對方是她創作時的靈感來源之一，但見面當下太過緊張，遺憾沒能表達心意。此行她還特別體驗香港傳統習俗「打小人」，但選擇的是「招貴人」版本，「整個儀式感十足，也充滿意義」。

