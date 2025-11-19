陳淑姿：115年度中央政府總預算重編有困難

（中央社記者林敬殷台北19日電）財政收支劃分法修法引發朝野對立，民進黨立委林俊憲今天表示，財劃法越修越惡劣，明年度中央政府總預算要重編嗎，可不可能重編。主計長陳淑姿說，沒有辦法再重編，重編有困難，但也不能因此違反公債法舉債上限，還是要尋憲政程序救濟。

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境等5個委員會聯席會議今天審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。

民進黨立委鍾佳濱質詢時，舉前總統蔡英文執政時的特別預算為例，經費總額8年下來幾乎等於1個年度的總預算規模，他問財政部長莊翠雲，為什麼可以如此。

莊翠雲表示，因為其中有前瞻基礎建設計畫，帶動了經濟成長、稅收成長，多餘的錢可以還債。

隨後質詢的民進黨立委林俊憲則問陳淑姿，財劃法越修越惡劣，明年度總預算要重編嗎？可不可能重編？

陳淑姿說，沒有能力重編，已經超過公債法上限，這部分影響是真的很大，重編也有困難。行政院明天就會把院版的財劃法修正案提到立法院，希望能通過，讓整個縣市的財政分配更均勻，支出就可以重新做調整。

林俊憲表示，藍白修了2次財劃法，違反公債法舉債上限，立法院應該是監督行政院依法行政，怎麼變成逼行政院違法施政，這非常矛盾，更造成現在的總預算僵局，要逼行政院執行，「現在怎麼辦？」

陳淑姿說，總預算沒有辦法再重編，也有困難，也不能違反公債法舉債上限，還是尋憲政程序救濟。

林俊憲追問，如果發生緊急狀況，是不是無法應付。陳淑姿說，像是馬太鞍堰塞湖溢流時，行政院事先支援新台幣27億元，非洲豬瘟也支援30幾億元，馬上又要編列4年1000億元治水預算，其他還包括勞健保撥補，現在這樣會造成很大困難，將來預算籌編會非常困難。（編輯：蘇龍麒）1141119