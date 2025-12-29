陳淑樺消失27年近況成謎！喪母一度爆失智 〈夢醒時分〉換他們唱

記者徐珮華／台北報導

滾石唱片音樂企劃「滾石撞樂隊2」上半場陸續發行13首改編作品，話題不斷。隨著下半場正式啟動，企劃迎來全新篇章，由「庸俗救星」重新詮釋陳淑樺1989年發行的〈夢醒時分〉、「百合花」翻唱潘越雲1988年推出的經典作〈情字這條路〉。

庸俗救星翻唱父母青春〈夢醒時分〉。（圖／滾石唱片提供）

陳淑樺〈夢醒時分〉被譽為「大魔王等級」，不僅奠定她「都會女子心聲代言人」地位，也開啟李宗盛的黃金時代。李宗盛一手包辦詞、曲與製作，以第三人稱視角從痛苦走向理性勸說，鼓勵人放下執念、面對未來，當年堪稱前衛。歌曲原本計畫交由尚未出道的吳倩蓮演唱，後來因為她赴港拍攝電影《天若有情》，轉由陳淑樺詮釋。而陳淑樺神隱至今27年，喪母後一度爆出失智，近況成謎。

談及選歌，庸俗救星表示訪問爸媽後，最能代表他們青春的第一個答案就是〈夢醒時分〉。面對眾多經典版本，樂團仍以當代感情視角重新詮釋，並撇開悲情調整編曲，邀請聽眾共舞。值得一提的是，團長兼貝斯手羅晧宇在編曲期間遭遇車禍，仍將樂器與電腦搬上病床完成作品，「即使不能行走，但還能創作、還能擁有音樂，本身就是一件非常幸福的事。」

百合花重新詮釋〈情字這條路〉。（圖／滾石唱片提供）

潘越雲〈情字這條路〉詞、曲、唱皆由女性完成，是台灣音樂史上「新台語歌運動」的代表作，也讓她的歌唱事業達到新高峰。1988年，詞人慎芝人生兩千多首詞作中，唯一一首台語歌詞創作正是〈情字這條路〉，使其在台語歌史上更具不可取代的地位。歷年來，賴銘偉、黃乙玲、鄭華娟等音樂人皆曾翻唱此曲。

作為「滾石撞樂隊2」發行至今首組改編台語歌曲的樂團，百合花以敘事感十足的編曲，搭配瀟灑唱腔與活躍貝斯，重新鋪陳「情字這條路」的情感顛簸。主唱林奕碩表示：「潘姐一直是我學習的對象，無論台、華、英語都能唱出獨特的氣質！」團員們也笑道：「第一段帶聽眾搭上一列不知開往哪裡的感情火車；第二段遇上顛簸路段，彷彿就在滾動的石頭快要撞到樂隊的時候……到站了！」

