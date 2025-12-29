陳淑樺神隱多年「大魔王」經典曲重現！劉德華摯愛錯失百萬銷量機會

〔記者陳慧玲／台北報導〕唱紅過《夢醒時分》、《滾滾紅塵》等眾多經典曲的陳淑樺，神隱多年，歌迷想念她，卻也沒有機會再聽聽她唱歌，不過好歌永流傳，透過年輕世代的重新詮釋，也將讓她的歌曲繼續傳唱下去。

由滾石唱片推出的音樂企劃「滾石撞樂隊 2」，官方於 LINE TODAY 發起票選活動，邀請樂迷選出心目中最具代表性的改編作，活動吸引近3萬人次熱情投票響應，結果由李宗盛打造的歌曲深受青睞，最後由「庸俗救星」樂團重新詮釋陳淑樺的《夢醒時分》，「百合花」樂團則翻唱潘越雲的《情字這條路》。

廣告 廣告

《夢醒時分》收錄於陳淑樺1989年專輯《跟你說，聽你說》，被譽為「10 首歌曲都是主打歌」，銷量突破百萬張，尤其這首歌更是歌迷相當喜愛的作品，由李宗盛一手包辦詞、曲與製作，他曾透露，原本歌曲想交由吳倩蓮演唱，後因她赴港和劉德華演出《天若有情》電影，轉由陳淑樺詮釋，結果歌曲大賣，而吳倩蓮與華仔演的電影也賣出好票房，適得其所。

這次「庸俗救星」演唱《夢醒時分》，團員表示：「訪問爸媽後，最能代表他們青春的第一個答案就是《夢醒時分》。」團長兼貝斯手羅晧宇在編曲期間遭遇車禍，仍將樂器與電腦搬上病床完成作品，他說：「即使不能行走，但還能創作、還能擁有音樂，本身就是一件非常幸福的事。」

百合花翻唱潘越雲的《情字這條路》，主唱林奕碩表示：「潘姐一直是我學習的對象，無論台、華、英語都能唱出潘姐獨特的氣質！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

農曆11月「生肖運勢」總整理…布局2026「關鍵第一步」要踩對！

全球百大美女出爐 周子瑜台灣第一美李珠珢首入圍

碩士畢雅思8.0不願低就 他失業4年懷疑人生淚訴慘況

共軍突襲宣布軍演！「正義使命-2025」演訓範圍環台

