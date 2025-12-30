陳淑樺神隱27年！陳昇揭斷聯內幕全因「差點出事」

陳昇30日為跨年演唱會彩排。李鍾泉攝

陳昇明（31日）將於台北國際會議中心舉行跨年演唱會，今彩排搶先曝光演唱會內容，受訪時他罕見鬆口談及過往與天后陳淑樺的合作往事，坦言那段創作經歷至今仍令他印象深刻。

陳昇直言，陳淑樺是自己「最愛的前五名女歌手之一」，但回憶起當年共同製作專輯時，卻語出驚人表示「差點出事」。他解釋，當時創作投入極深、情感濃烈，作品完成後必須立刻抽離、切割關係，「不然真的會有事情發生」。

他也笑說，自己在音樂創作上一向是「用盡所有的愛」，尤其與女歌手合作時，情感與創作往往走得非常靠近，「有時候一張專輯，用情真的太深了。」陳昇認為，許多女歌手在人生階段中會戀愛、結婚，因此合作結束後往往就要迅速道別，如今他已與陳淑樺完全失去聯絡，對此感到相當可惜。

陳昇今率先揭曉2026跨年演唱會彩排內容，親自開嗓演唱新專輯歌曲《鳳凰城》，並向年輕時深受影響的音樂偶像Glen Campbell致敬，重唱經典名曲〈By the Time I Get to Phoenix〉；同時也帶來新寶島康樂隊的輕快作品〈Hotelu大旅社〉，展現橫跨不同世代的音樂能量與舞台魅力。

陳昇30日為跨年演唱會彩排。李鍾泉攝



