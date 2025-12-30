陳淑樺神隱27年！陳昇曝「斷聯內幕」：快出事

陳昇（中）與新寶島康樂隊黃連煜（左）、阿VAN（右）。（圖／宜辰整合行銷）





歌手陳昇今（30）日舉行2026跨年演唱會《我不是搖滾歌手》總彩排記者會，曾為陳淑樺製作專輯《明天，還愛我嗎？》，他說當初都是透過同事與她聯繫，因此兩人之間已經斷聯，陳淑樺消失幕前長達27年，他感嘆很可惜，對方是自己最愛的5個歌手之一，說創作過程用情太深很難不出事：「我跟每一個女歌手都快出事！」因此做完專輯必須立刻離開。

對於歌手王ADEN日前在校園開唱，遇女學生粉絲衝上台熱舞，他中斷演唱並蹲在角落擺臭臉，事後發影片遭疑「公審未成年」慘丟台北市、宜蘭市跨年演出。陳昇直呼：「是常有的事啊，不是嗎？」遇到瘋狂歌迷上台就會找吉他手護駕：「唱了這麼多年，什麼局面都（遇過）。」

陳昇對於粉絲衝上台的行為，笑說不會生氣擺臭臉，會以幽默化解：「這是我的辦公室，你不要到我辦公室來！我們這種咖，唱商演、尾牙遇過太多了！」早期在台中PUB駐唱時，曾被民眾從2樓狠丟啤酒罐下來，他說會感到難過但就檢討自己：「永遠帶著這種心境，是要被挑剔的，你幹這行要懷抱著你是戲子的心境，被遊戲的。」



