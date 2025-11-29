陳淑芳其實不喜歡被叫阿姨！「曾被媽媽帶去跳海」震撼網
86歲「國民阿嬤」陳淑芳出道至今近70年，演過許多媽媽、阿姨、阿嬤角色，是多部影視中不可或缺的最強綠葉，也在今年雙料拿下金鐘、金馬特別獎項。不過，陳淑芳日前受訪時透露，其實不太喜歡被稱呼阿姨，原來與童年的陰影有關。
陳淑芳日前登上知名製作人王偉忠的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，王偉忠首先提到稱呼問題，並指出陳淑芳不喜歡別人叫她阿姨，陳淑芳便解釋因為小時候的陰影，「爸爸的小三…現在叫小三嘛，以前叫『小姨』，所以就叫阿姨這樣」。
說到爸爸的小三，她透露阿姨對她和姊姊很好，會拿東西給她們吃，她們就偷偷收下、不留痕跡地吃完回家，怎料，回家後仍遭到媽媽審問，「我媽媽頭腦很好，姊姊關在樓上，我關在樓下，分開審問才把我們揪出來」，於是陳淑芳不喜歡被叫阿姨，是因為會想起爸爸的小三。
雖然陳淑芳從小在九份成長，爸爸是礦坑承包商，家境富裕，但童年的家庭生活非常戲劇化，甚至曾被媽媽帶去跳海。當時她才8歲左右，她與媽媽穿得很漂亮，兩個人就從九份一直走到瑞濱跳海，「她（媽媽）就說：『要死我們來死，我不會給你留下來。』以前的女人都這樣不離婚，那時候死的話，她生的小孩都要一起死，她都不留」。
然而，陳淑芳年僅8歲，完全不清楚媽媽的意思，也沒想過去海邊是跳海，但走到一半，海水淹過胸部，她覺得無法呼吸，才開始大叫救命，沒想到正好有人經過，於是透過警察局、里長找到爸爸，最後是爸爸出馬救了回來，讓王偉忠聽完驚訝說，陳淑芳一路以來的故事很精彩，更認為可以拍成自傳電影，掀起網友討論。
★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。
★中時新聞網關心您：尊重兒少生命權，愛孩子，請把機會留給他。勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。
