陳淑芳和「女兒」雙喜臨門！ 曬合體照罕揭私下母女情

台語歌手紫君（葡萄姑娘）推出全新專輯《歐巴我愛你》，而與她私下以母女相稱的「國寶級影后」陳淑芳，近期也正忙於新電影《雙囍》的宣傳，一個出新專輯、一個推新電影，陳淑芳開心笑說：「我有新電影，紫君有新專輯，這是雙喜臨門，希望大家多多支持我們。」

陳淑芳、紫君感情好，私下以母女相稱（照片提供：欣代唱片）

紫君與陳淑芳約 10 年前合作微電影而結緣，之後便以母女相稱，私下都叫對方「媽咪」。紫君透露，陳淑芳對她的照顧就像親生女兒一樣，而她每到過年也會將家裡親手做的滷筍乾寄給淑芳媽咪，近年也固定準備自家「澤字號」餐廳禮盒送到家中。即使陳淑芳因電影《孤味》得獎後行程滿檔，兩人仍不時互相關心、加油打氣。

陳淑芳與紫君因10年前合作演戲而結緣（照片提供：欣代唱片）

母女之間也有可愛插曲。紫君分享，有次陳淑芳到台中工作，臨時打電話說想去她店裡吃飯，但當時她已洗好頭躺下，來不及從烏日趕到豐原相見。沒想到之後陳淑芳遇到紫君身邊的朋友，還會嬌嗔地說：「紫君都沒來陪我吃飯。」一句玩笑話，也藏不住媽咪對女兒滿滿的疼愛與惦記。

陳淑芳、紫君曝私下相處模式（照片提供：欣代唱片）

紫君推出新專輯《歐巴我愛你》一曝光就引發討論，她害羞坦言，歌名裡的「歐巴」其實不是戀人，而是她追了超過 20 年的偶像天王劉德華。身為「華仔天地」的忠實成員，她笑說，沒想到年少時的追星心情，竟然有一天會直接寫成自己的專輯名稱與主打歌。她也曾親手把自己的專輯遞到劉德華面前，華仔親切暖一句「加油喔」，讓她感動至今。

