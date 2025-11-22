陳淑芳年齡無限制要演一輩子
86歲陳淑芳榮獲金馬獎終身成就獎，由《孤味》3姊妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳合體獻獎給「媽媽」，介紹影片中，直接邀請陳淑芳來演出，她一一念出1957年至今她演出所有電影的角色名，經典電影讓人回味，她自豪表示：「都是我陳淑芳演的喔。」
陳淑芳在眾人掌聲中上台領獎，擁抱「女兒們」感動落淚，徐若瑄也跟著哭了。陳淑芳第一句話就是說「我是演員陳淑芳」，她感性表示，「這麼珍貴的終身成就獎，心裡滿滿的感謝，從19歲踏進攝影棚到現在，算一算超過一甲子，68年來我真的演過上百部電影。」
她細數自己的拍攝時光，舉例有時候角色太沉重，哭到導演喊卡、收工也不知道，回到家哭到睡著，「我從不喊我累了，因為從事影視是我的志趣，我希望我一輩子演下去，這也是屬於我個人的『孤味』。」
她以自身經歷告訴所有人，年齡沒有任何顧忌，「演藝圈走下來非常困難，但是我願意走到不能走、演到不能演為止，只要你們知道陳淑芳，哪怕一場戲、一句話我都會願意演，你們記得這句話，我陳淑芳不漲價。」她也鼓勵銀髮族朋友們，只要心裡有愛、微笑、熱情，人生永遠是燦爛。
