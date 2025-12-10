陳淑芳獲好人好事代表 韓國瑜笑稱巨星蒞臨幫忙開路

（中央社記者郭建伸台北10日電）立法院長韓國瑜今天接見民國114年全國好人好事代表，其中甫獲金馬終身成就獎的資深演員陳淑芳也入列。陳淑芳說這是她第一次來立院，以前不敢進來；韓國瑜則打趣說要替陳淑芳開路，場面逗趣。

韓國瑜今天接見114年度全國好人好事獲獎代表，眾人先在議場前合影留念，韓國瑜特地上前向陳淑芳致意，表示有超級巨星蒞臨立法院。

陳淑芳說，這是她第一次到立法院，韓國瑜先是表示立委都在議場裡開會，陳淑芳則笑說，「我不敢進來」。韓國瑜則打趣回應，「沒有問題，我幫你開路」，兩人對話引發現場哄堂大笑。

媒體詢問未來是否可能與陳淑芳合拍公益廣告，韓國瑜則說，「我怕阿嬤不要我」。

韓國瑜致詞時表示，他從小就佩服3種人，第一種是濟世渡民的宗教家，第二種是春風化雨的教育家，第三種則是將心比心的慈善家；今天獲得好人好事代表的32人，年齡從35歲到98歲，代表行善是不分年齡和領域的共識。

韓國瑜表示，好人好事代表源自於民國47年，是先總統蔣中正提倡四維八德教育，雖然過去年代物質匱乏，但四維八德是他這一輩與後代謹記在心的信念；幾年前他感受到社會上有許多弱勢兒童，因此成立典亮基金會，盼盡微薄力量。

韓國瑜表示，看到現在社會紛擾與詐騙橫行，充滿對立氣氛，與他小時候有所不同；儘管如此，但台灣社會永遠有一股善的力量，是最重要的中流砥柱，他對好人好事代表是由衷尊敬與感動。

此外，國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論。韓國瑜昨天透過聲明表示，修法不該侵害助理權益。媒體今天追問韓國瑜看法，不過韓國瑜僅表示已發表聲明，對於提問僅不斷回應「謝謝」。（編輯：翟思嘉）1141210