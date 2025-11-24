陳淑芳獲終身成就獎 魔術師粘立人：實至名歸
〔記者林南谷／台北報導〕「國民阿嬤」陳淑芳榮獲62屆金馬獎終身成就獎，頒獎典禮她一上台就哭了，眼淚牽動台上台下和電視機前所有觀眾的情緒，許多人跟著她掉眼淚，而她也展現金馬影后的表演渲染力，一席得獎感言讓大家又哭又笑，最後還不忘送上心靈雞湯要大家心中有愛、有熱情，人生就會是燦爛的，又可愛又勵志。
知名魔術師粘立人23日在臉書發文推崇2020年金馬獎，陳淑芳締造了同一屆奪得二項金牌，一個是最佳女主角、最佳女配角，也是目前為止唯一一位奪得雙金馬獎得主，他說：「當時，我個人以為，以她對於演戲的熱衷與執著，身分跟資歷，還有演戲的深厚功力，絕對不亞於任何的年輕後輩，她從年輕演藝到現在，總把演戲當自己的生命對待，已經到了痴迷的狀態，她可以為戲劇而犧牲，她曾經為了演活一個角色，把自己的牙齒給切掉了，現在的年輕人可能做不到。」
粘立人說，那就是熱愛工作的表現，這個終身成就獎項非陳淑芳拿到手中不可，「終究，皇天不負有心人，今年終於把這個終身成就獎頒給我們的陳淑芳，我個人也與有榮焉，我覺得從年輕的陳淑芳的演技看到現在，都覺得『實至名歸』。」
