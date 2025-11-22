陳淑芳獲金馬終身成就獎 淚喊心中有愛無年齡顧忌

（中央社記者洪素津台北22日電）資深演員陳淑芳獲金馬62終身成就獎，她落淚表示，在演員路上走了68年，除自己的努力，也要感謝粉絲、還有所有合作過的人，「人生只要心裡有愛、熱情，永遠沒有年齡的顧忌！」

第62屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北流行音樂中心舉行，

陳淑芳在電影「孤味」中，飾演徐若瑄、孫可芳和謝盈萱3姐妹的母親，3人齊聚頒發金馬獎終身成就獎給陳淑芳。

徐若瑄表示，陳淑芳不是去拍戲、就是在去做公益的路上；孫可芳說，陳淑芳比誰都還要認真、熱血，戲外則善待每個人；謝盈萱分享，陳淑芳不只是前輩，也是活力四射夥伴，遇到狀況也會以專業方式化解。

廣告 廣告

現場也播出陳淑芳從影以來每個角色的片段，陳淑芳看到熱淚盈眶。

對於獲得終身成就獎，她表示，自己從影68年以來，演過上百部電影，「有時候拍戲要拍很久，天亮還在拍，但我就是要呈現最好給觀眾；有時候角色太沉重，一哭就停不下來，收工也在哭，還哭到睡著。但我從不喊累，因為從影是我的志趣」。

陳淑芳感謝所有跟她合作過的人，「因為有你們的專業和有你們的珍惜，成就我，我才能站在這裡，當然還有支持我的粉絲，我才能堅持走到現在」。

最後，陳淑芳高喊拍戲不漲價，更用一段話鼓勵自己和大家，「人生只要心裡有愛，有熱情，永遠、永遠沒有年齡的顧忌！心中有愛永遠是燦爛的」。（編輯：吳素柔）1141122