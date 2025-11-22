陳淑芳獲金馬終身成就獎 淚喊心中有愛無年齡顧忌
（中央社記者洪素津台北22日電）資深演員陳淑芳獲金馬62終身成就獎，她落淚表示，在演員路上走了68年，除自己的努力，也要感謝粉絲、還有所有合作過的人，「人生只要心裡有愛、熱情，永遠沒有年齡的顧忌！」
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北流行音樂中心舉行，
陳淑芳在電影「孤味」中，飾演徐若瑄、孫可芳和謝盈萱3姐妹的母親，3人齊聚頒發金馬獎終身成就獎給陳淑芳。
徐若瑄表示，陳淑芳不是去拍戲、就是在去做公益的路上；孫可芳說，陳淑芳比誰都還要認真、熱血，戲外則善待每個人；謝盈萱分享，陳淑芳不只是前輩，也是活力四射夥伴，遇到狀況也會以專業方式化解。
現場也播出陳淑芳從影以來每個角色的片段，陳淑芳看到熱淚盈眶。
對於獲得終身成就獎，她表示，自己從影68年以來，演過上百部電影，「有時候拍戲要拍很久，天亮還在拍，但我就是要呈現最好給觀眾；有時候角色太沉重，一哭就停不下來，收工也在哭，還哭到睡著。但我從不喊累，因為從影是我的志趣」。
陳淑芳感謝所有跟她合作過的人，「因為有你們的專業和有你們的珍惜，成就我，我才能站在這裡，當然還有支持我的粉絲，我才能堅持走到現在」。
最後，陳淑芳高喊拍戲不漲價，更用一段話鼓勵自己和大家，「人生只要心裡有愛，有熱情，永遠、永遠沒有年齡的顧忌！心中有愛永遠是燦爛的」。（編輯：吳素柔）1141122
金馬62｜陳淑芳獲終身成就獎「我不漲價」 淚喊：心中有愛沒有年齡顧忌
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11/22）舉行，86歲資深演員陳淑芳獲終身成就獎，由電影《孤味》中飾演女兒的謝盈萱、徐若瑄和孫可芳獻獎，她哽咽地說，在演員路上走了68年，感謝粉絲和所有合作過的人，「人生只要心裡有愛、熱情，永遠沒年齡的顧忌」，還高喊自己拍戲絕不漲價。太報 ・ 14 小時前
金馬62／陳淑芳獲金馬終身成就獎落淚致謝：走了68年 從沒覺得累
第62屆金馬獎頒發終身成就獎給資深影后陳淑芳。從19歲踏入攝影棚至今超過一甲子，橫跨68年的演藝生命讓她在台上數度哽咽，感謝金馬給予這座「珍貴又崇高」的肯定。 從曾經一起合演過《孤味》電影中三位女兒謝盈萱、徐若瑄、孫可芳手中接下第62屆金馬獎終身成就獎，陳淑芳一開口便紅著眼眶、忍不顧哽咽落淚說，她心中滿滿都是感激，感謝金馬62給她這麼珍貴、這麼高的終身成就獎，心裡真的滿滿的感激和感謝。 她回憶自己從影以來演過上百部電影，許多片名甚至都忘記了。她提到拍戲最辛苦的時刻，有時為了達到最佳呈現，必須一場戲重拍十幾二十遍，拍到凌晨甚至天亮仍不停歇。 有時候角色感情太慎重了，一哭哭得不停，導演喊卡，收工也是一直走著走著跟著哭到家裡，躺在床上哭哭就睡著了，但她從不覺得累了，因為從事影視是她的志趣。 她也向所有曾合作過的導演、製片、攝影、編劇及劇組夥伴致謝，因為有大家專業、任性與真情，成就了她，她今天才能夠站在這裡。 陳淑芳也感謝一路以來支持她的人，不管是把她當媽媽，還是阿嬤般的疼愛與支持，讓她能堅持走到今天。 她接著說出最想分享的生命座右銘：「人生只要心裡有愛、有熱情，永遠沒有年齡的顧忌。」她也再次中央廣播電台 ・ 15 小時前
金馬62／《孤味》三女兒玩梗 導演拍影片回顧陳淑芳演藝路
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚頒發「終身成就獎」，由電影《孤味》中的演員徐若瑄、孫可芳與謝盈萱，以戲中「女兒」身份，共同頒獎給飾演她們「母親」的陳淑芳。三人將電影中的母女情誼延伸到紅毯與典禮上，互台視新聞網 ・ 15 小時前
金馬62》86歲陳淑芳獲終身成就獎 上台淚崩：這是我的《孤味》
86歲的「國民阿嬤」陳淑芳，曾以《孤味》獲得第57屆金馬獎最佳女主角，戲齡超過60年的她，演技絲絲入扣，作品橫跨電影、電視劇、歌仔戲與舞台劇等不同表演形式，她今年先後獲得金鐘獎特別貢獻獎以及金馬獎終身成就獎等殊榮，陳淑芳上台領獎時，忍不住淚灑舞台。中時新聞網 ・ 15 小時前
