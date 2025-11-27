陳淑芳的「3日人生」每天醒來又賺到！演戲一輩子歷負債、婚變無悔，7金句看金馬影后熟齡智慧

▲陳淑芳在電影《孤味》中飾演間異母親，她說這個角色像是自己，又像是母親的人生。（劇照提供／威視電影））





繼今年獲得金鐘獎「特別貢獻獎」之後，86歲金馬影后陳淑芳，再獲頒本屆金馬獎「終身成就獎」，肯定她對台灣影視的深刻貢獻。

出道近70年的她，橫跨臺語片黃金年代、老三台、新電影浪潮、有線台與鄉土劇全盛時期。這位被稱為「國民阿嬤」的影壇傳奇，始終沒有停下腳步，並在人生芳熟之際，以《孤味》、《親愛的房客》一舉囊括勇奪2020年金馬獎最佳女主角、最佳女配角，成為金馬史上最年長的影后得主。

年過八旬的她單身獨居、堅持繼續工作，獲得金鐘特別貢獻獎時特別提到：拿獎不代表她不再演戲，「別忘了還是要找我演，因為我比較貪心，還希望能再拼兩座獎！」

在她身上，我們看到的不是「老去」的孤芳自憐，而是一位女性如何在生命後半場活得更飛揚自在、更忠於自己。

被稱為「臺灣阿嬤」的陳淑芳，1957年以台語片《誰的罪惡》出道，演藝資歷甚至超越金鐘獎歷史。而她參與拍攝的知名電影，翻開來幾乎是一頁臺灣電影史，包括1983年《風櫃來的人》、1984年《殺夫》、1985年《青梅竹馬》、1986年《戀戀風塵》、1987年《桂花巷》、1989年《悲情城市》、1994年《多桑》、1996年《春花夢露》，以及1999年《天馬茶房》等片。

▲2020年是陳淑芳的豐收年，她以電影短片《日後，回家路》獲頒屏東電影節最佳演員獎，同年又分別以電影《孤味》和《親愛的房客》拿下57屆金馬獎最佳女主角及最佳女配角獎項。（圖片來源：陳淑芳Chen Shu-Fang臉書）

礦產千金家道中落，一度窮剩2百塊

而她的人生，亦如電影般充滿戲劇性。

陳淑芳1939年出生於九份，父親是瑞芳四番坑的承包商之一，家庭富裕，家裡櫃子打開都是金條。

在那個物資不豐裕的年代，她可以每天喝牛奶，喝膩了再改喝羊奶；而當其他同學打赤腳上學，她卻穿閃亮亮的皮鞋，還可以四處旅遊拍照，從小備受父母寵愛。

然而父親過世後家道中落，她曾身上窮到只剩200元，拿了100塊給媽媽買菜，自己則揣著100塊在公園發愁。

為了養家，她18歲即入行拍戲，各種角色都願意接，26歲就演媽媽，同時軋3部戲也不喊苦。但數十年演藝工作累積的資產，卻因江湖救急開27萬支票給朋友周轉，被拿去地下錢莊抵押，最終利滾利負債900餘萬元，3間房子全被法拍，直到拍攝《孤味》前才還完。

▲陳淑芳的父親是瑞芳四番坑的承包商之一，家中富裕，她從小就過著「千金」生活。（圖片來源：陳淑芳Chen Shu-Fang臉書）

她在感情方面亦命途多舛，21歲遇上「兒子的爸爸」，熱戀一場結下愛的果實，才發現對方早有家庭，後來獨自撫養兒子成人。

41歲與前夫閃婚，隨對方到澳洲生活，卻被家暴、騙錢、限制自由，鼓起勇氣才逃回台灣。婚後3年，前夫電告她已在泰國另組家庭，斷聯近30年後，她在70歲那年勇敢提出離婚，結束婚姻。

越過人生無數的坎，陳淑芳卻未曾放棄自我，坦率面對每一天，以她的人生智慧，為進入熟齡的我們上了一堂課。

「我的人生只有3天。每天醒來，我都覺得自己又賺到了！」

2023年陳淑芳曾幫日本作家和田秀樹《如果活到80歲》寫序，提到自己的人生只有3天：「昨天很好、今天開心，明天能張眼活著就好！每天醒來，我都覺得自己又賺到了！」

因為今晚睡下後，明天早晨能不能張開眼仍是未知，「這3天，我前2天過得很好，就滿足了，到第3天，眼睛還能睜開，像是賺到一天，不是很好嗎？」

▲圖片來源：國家電影及視聽文化中心，圖片攝影：KRIS KANG。

人生如一張單程票「遇到就是緣分」

陳淑芳有過兩段深刻感情，第一段誤做小三，懷孕後才知對方是人夫。但她不希望兒子一出生就「父不詳」，哭求正宮讓兒子認祖歸宗。

第二段感情則在中年40歲之際，她在國外認識前夫閃婚，卻遭精神虐待、劫財，70歲才結束這段有名無實婚姻。

曾有記者問她是否有悔憾？她卻說：「我很開心遇過別人沒遇過的事。」

「人出生就拿到一張單程車票，坐到哪裡不知道，一路上有人上車、離開，都是過客，遇到就是緣分。」對她來說，縱是歷盡千帆，所有百般艱難也都化為人生養分，成就現在的自己。

老來戀愛？「男人可以找妹，女人為什麼不能找弟？」

在她的字典裡，年齡不是界線。笑稱從影70年沒好好談過一場戀愛，若果人生後半場遇到適合的對象，「就算對方年紀比自己小又如何？男人可以找妹，女人為何不能找弟？」

熟齡戀情不需要禁忌：「老人家談戀愛，也不見得真要什麼肌膚之親，能夠彼此陪伴、知道心裡有個依靠就夠了。」如果彼此「還做得動」，代表你夠年輕、有活力，這是好事！

▲從影近70年，陳淑芳演過無數角色。（圖片來源：陳淑芳Chen Shu-Fang臉書）

老後隨心所欲「喜歡的事繼續做，做不來的事，不必勉強。」

陳淑芳認同和田秀樹的話——「年輕時有什麼習慣就繼續做，老了不要戒。」

一般認為老人家應該克制的嗜好，不必因為上了年紀就克制，好比她能喝酒，不排斥偶爾小酌——「人老了之後，習慣做的事還是可以維持下去；做不來的事，也無須刻意勉強，隨心所欲就是了。」

心態決定年齡「我不承認年紀大就是老了！」

陳淑芳說，「我不承認年紀大就是老了！」83歲時，她都跟人家說自己38歲。獲得金鐘獎特別貢獻獎之後，她更笑言：「大家都說人生70才開始，但我現在28歲，因為我是28年次的小芳芳嘛。」心態越活越年輕。

「年紀一大，心裡若覺得『我老了、不行了』，那就真的會老。」

▲圖片來源：陳淑芳Chen Shu-Fang臉書。

她不服老，在身體狀況能自理的狀態下，無需旁人特意照料、服侍。

原本與兒子媳婦同住多年，後來也搬出來獨居。她解釋因工作早出晚歸，怕打擾晚輩睡眠，「就讓他們自己安心的住，我也會很小心地照顧好自己。」現在保持每個月至少和兒子見一次面。

陳淑芳曾感嘆同輩朋友愈來愈少，為了維繫感情，每年會和小學同學舉辦4次同學會，席間只要有人提到「老」字就要罰錢。與初中同學則是每月固定聚會，大家輪流作東請客，享受彼此的陪伴，還能預防失智症。

延伸閱讀： 一個人很好！夏天洗了澡只包浴巾、東西丟著不急忙收拾…84歲陳淑芳：獨居不孤苦，是回到自我

「我想要花葬」走時也要浪漫又漂亮

陳淑芳26歲開始演媽，一上戲就浸淫在角色狀態中，還曾為詮釋說話會漏風的阿嬤，當下請牙醫敲掉她的門牙。為了維持「老態」，她不做醫美、不紋眉，但下了戲依舊愛美。

平常日子，她植睫毛、化妝，頭髮吹整有型，直言：「有一天，我真的走了，也要漂漂亮亮的走，不要卸妝，要有眉毛。」

談起生死，她一點也不避諱，多次對媒體提及：「如果不小心怎麼了，記得再幫我辦後事。」

甚至鉅細靡遺交代，希望火化後用環保葬，灑在陽明山的玫瑰花叢下。「如果我走了能化成春泥，好好地守護每一朵盛開的花朵，那就不留遺憾了。」

「生來屬於舞台」想用演戲走到生命最後

甘於做一輩子演員的陳淑芳，從未想過退休，甚至曾央求導演，如果有一天不良於行了，「拜託你寫一個坐輪椅的戲讓我演吧！我希望能跟郭金發一樣，他唱歌唱到躺下，我希望我演戲能夠在那個時候走掉是最好。」



對她來說，人生最美好的結局，是能在表演之中，向眾人謝幕。

