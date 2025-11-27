陳淑芳的「3日人生」每天醒來又賺到！演戲一輩子歷負債、婚變無悔，7金句看金馬影后熟齡智慧
繼今年獲得金鐘獎「特別貢獻獎」之後，86歲金馬影后陳淑芳，再獲頒本屆金馬獎「終身成就獎」，肯定她對台灣影視的深刻貢獻。
出道近70年的她，橫跨臺語片黃金年代、老三台、新電影浪潮、有線台與鄉土劇全盛時期。這位被稱為「國民阿嬤」的影壇傳奇，始終沒有停下腳步，並在人生芳熟之際，以《孤味》、《親愛的房客》一舉囊括勇奪2020年金馬獎最佳女主角、最佳女配角，成為金馬史上最年長的影后得主。
年過八旬的她單身獨居、堅持繼續工作，獲得金鐘特別貢獻獎時特別提到：拿獎不代表她不再演戲，「別忘了還是要找我演，因為我比較貪心，還希望能再拼兩座獎！」
在她身上，我們看到的不是「老去」的孤芳自憐，而是一位女性如何在生命後半場活得更飛揚自在、更忠於自己。
被稱為「臺灣阿嬤」的陳淑芳，1957年以台語片《誰的罪惡》出道，演藝資歷甚至超越金鐘獎歷史。而她參與拍攝的知名電影，翻開來幾乎是一頁臺灣電影史，包括1983年《風櫃來的人》、1984年《殺夫》、1985年《青梅竹馬》、1986年《戀戀風塵》、1987年《桂花巷》、1989年《悲情城市》、1994年《多桑》、1996年《春花夢露》，以及1999年《天馬茶房》等片。
▲2020年是陳淑芳的豐收年，她以電影短片《日後，回家路》獲頒屏東電影節最佳演員獎，同年又分別以電影《孤味》和《親愛的房客》拿下57屆金馬獎最佳女主角及最佳女配角獎項。（圖片來源：陳淑芳Chen Shu-Fang臉書）
礦產千金家道中落，一度窮剩2百塊
而她的人生，亦如電影般充滿戲劇性。
陳淑芳1939年出生於九份，父親是瑞芳四番坑的承包商之一，家庭富裕，家裡櫃子打開都是金條。
在那個物資不豐裕的年代，她可以每天喝牛奶，喝膩了再改喝羊奶；而當其他同學打赤腳上學，她卻穿閃亮亮的皮鞋，還可以四處旅遊拍照，從小備受父母寵愛。
然而父親過世後家道中落，她曾身上窮到只剩200元，拿了100塊給媽媽買菜，自己則揣著100塊在公園發愁。
為了養家，她18歲即入行拍戲，各種角色都願意接，26歲就演媽媽，同時軋3部戲也不喊苦。但數十年演藝工作累積的資產，卻因江湖救急開27萬支票給朋友周轉，被拿去地下錢莊抵押，最終利滾利負債900餘萬元，3間房子全被法拍，直到拍攝《孤味》前才還完。
▲陳淑芳的父親是瑞芳四番坑的承包商之一，家中富裕，她從小就過著「千金」生活。（圖片來源：陳淑芳Chen Shu-Fang臉書）
她在感情方面亦命途多舛，21歲遇上「兒子的爸爸」，熱戀一場結下愛的果實，才發現對方早有家庭，後來獨自撫養兒子成人。
41歲與前夫閃婚，隨對方到澳洲生活，卻被家暴、騙錢、限制自由，鼓起勇氣才逃回台灣。婚後3年，前夫電告她已在泰國另組家庭，斷聯近30年後，她在70歲那年勇敢提出離婚，結束婚姻。
越過人生無數的坎，陳淑芳卻未曾放棄自我，坦率面對每一天，以她的人生智慧，為進入熟齡的我們上了一堂課。
「我的人生只有3天。每天醒來，我都覺得自己又賺到了！」
2023年陳淑芳曾幫日本作家和田秀樹《如果活到80歲》寫序，提到自己的人生只有3天：「昨天很好、今天開心，明天能張眼活著就好！每天醒來，我都覺得自己又賺到了！」
因為今晚睡下後，明天早晨能不能張開眼仍是未知，「這3天，我前2天過得很好，就滿足了，到第3天，眼睛還能睜開，像是賺到一天，不是很好嗎？」
▲圖片來源：國家電影及視聽文化中心，圖片攝影：KRIS KANG。
人生如一張單程票「遇到就是緣分」
陳淑芳有過兩段深刻感情，第一段誤做小三，懷孕後才知對方是人夫。但她不希望兒子一出生就「父不詳」，哭求正宮讓兒子認祖歸宗。
第二段感情則在中年40歲之際，她在國外認識前夫閃婚，卻遭精神虐待、劫財，70歲才結束這段有名無實婚姻。
曾有記者問她是否有悔憾？她卻說：「我很開心遇過別人沒遇過的事。」
「人出生就拿到一張單程車票，坐到哪裡不知道，一路上有人上車、離開，都是過客，遇到就是緣分。」對她來說，縱是歷盡千帆，所有百般艱難也都化為人生養分，成就現在的自己。
老來戀愛？「男人可以找妹，女人為什麼不能找弟？」
在她的字典裡，年齡不是界線。笑稱從影70年沒好好談過一場戀愛，若果人生後半場遇到適合的對象，「就算對方年紀比自己小又如何？男人可以找妹，女人為何不能找弟？」
熟齡戀情不需要禁忌：「老人家談戀愛，也不見得真要什麼肌膚之親，能夠彼此陪伴、知道心裡有個依靠就夠了。」如果彼此「還做得動」，代表你夠年輕、有活力，這是好事！
▲從影近70年，陳淑芳演過無數角色。（圖片來源：陳淑芳Chen Shu-Fang臉書）
老後隨心所欲「喜歡的事繼續做，做不來的事，不必勉強。」
陳淑芳認同和田秀樹的話——「年輕時有什麼習慣就繼續做，老了不要戒。」
一般認為老人家應該克制的嗜好，不必因為上了年紀就克制，好比她能喝酒，不排斥偶爾小酌——「人老了之後，習慣做的事還是可以維持下去；做不來的事，也無須刻意勉強，隨心所欲就是了。」
心態決定年齡「我不承認年紀大就是老了！」
陳淑芳說，「我不承認年紀大就是老了！」83歲時，她都跟人家說自己38歲。獲得金鐘獎特別貢獻獎之後，她更笑言：「大家都說人生70才開始，但我現在28歲，因為我是28年次的小芳芳嘛。」心態越活越年輕。
「年紀一大，心裡若覺得『我老了、不行了』，那就真的會老。」
▲圖片來源：陳淑芳Chen Shu-Fang臉書。
她不服老，在身體狀況能自理的狀態下，無需旁人特意照料、服侍。
原本與兒子媳婦同住多年，後來也搬出來獨居。她解釋因工作早出晚歸，怕打擾晚輩睡眠，「就讓他們自己安心的住，我也會很小心地照顧好自己。」現在保持每個月至少和兒子見一次面。
陳淑芳曾感嘆同輩朋友愈來愈少，為了維繫感情，每年會和小學同學舉辦4次同學會，席間只要有人提到「老」字就要罰錢。與初中同學則是每月固定聚會，大家輪流作東請客，享受彼此的陪伴，還能預防失智症。
延伸閱讀：
一個人很好！夏天洗了澡只包浴巾、東西丟著不急忙收拾…84歲陳淑芳：獨居不孤苦，是回到自我
「我想要花葬」走時也要浪漫又漂亮
陳淑芳26歲開始演媽，一上戲就浸淫在角色狀態中，還曾為詮釋說話會漏風的阿嬤，當下請牙醫敲掉她的門牙。為了維持「老態」，她不做醫美、不紋眉，但下了戲依舊愛美。
平常日子，她植睫毛、化妝，頭髮吹整有型，直言：「有一天，我真的走了，也要漂漂亮亮的走，不要卸妝，要有眉毛。」
談起生死，她一點也不避諱，多次對媒體提及：「如果不小心怎麼了，記得再幫我辦後事。」
甚至鉅細靡遺交代，希望火化後用環保葬，灑在陽明山的玫瑰花叢下。「如果我走了能化成春泥，好好地守護每一朵盛開的花朵，那就不留遺憾了。」
「生來屬於舞台」想用演戲走到生命最後
甘於做一輩子演員的陳淑芳，從未想過退休，甚至曾央求導演，如果有一天不良於行了，「拜託你寫一個坐輪椅的戲讓我演吧！我希望能跟郭金發一樣，他唱歌唱到躺下，我希望我演戲能夠在那個時候走掉是最好。」
對她來說，人生最美好的結局，是能在表演之中，向眾人謝幕。
本文暫不授權媒體夥伴
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
65歲大叔登四獸山，爬贏小30歲年輕人！施昇輝：「持續」運動比強度重要，父母健康是給子女最好禮物
明年滿65歲才能領勞保年金！試算60、65、70歲月領多少？他延後請領卻悔嘆：浪費最有活力的5年
73歲嬤拋夫獨旅，搭郵輪環遊世界！108天不開手機「離了家就忘了家」：別為兒女綁住晚年自由
其他人也在看
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 1 天前
開便當店半年仍虧錢！屈中恆妻Vicky鬆口「最大關鍵」 求生現況曝
屈中恆老婆Vicky先前投資副業砸6位數開「和平便當店」當闆娘，先前她曾透露因為保溫箱用電太大導致成本超支，如今開店半年，昨她錄影受訪被問到營運近況也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光
金曲歌王林俊傑（JJ）演藝事業精彩，感情生活也相當豐富，今年初曾爆出新戀情，與小20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，如今在有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，且該女子就是七七，如今小女友的身分也跟著曝光了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
媽媽癌症復發離世！宋芸樺靈骨塔哭到崩潰…認：不是在演戲
宋芸樺在影集《人浮於愛》飾演角色潘心彤，坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程，而她也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 1 天前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
衝上Netflix第一名！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜5大劇情看點整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 1 天前