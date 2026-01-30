陳淑芳「女兒」是劉德華超級粉絲！找不到紫君陪吃偷抱怨

【緯來新聞網】「葡萄姑娘」紫君推出全新專輯《歐巴我愛你》，除了深深愛著劉德華，和影后陳淑芳私下以母女相稱，透露都叫對方「媽咪」，有次來不及和陳淑芳碰面吃飯，導致她開玩笑鬧脾氣：「紫君都沒來陪我吃飯！」

紫君（左）和陳淑芳情同母女。（圖／欣代唱片提供）

紫君害羞坦言，歌名裡的「歐巴」其實不是戀人，而是追了超過20年的偶像劉德華。身為「華仔天地」的忠實成員，她笑說，沒想到年少時的追星心情，竟然有一天會直接寫成自己的專輯名稱與主打歌。



從學生時期就深深著迷劉德華，她收藏他所有卡帶與CD，房間牆上還貼著電影《天若有情》的海報，更曾親手把自己的專輯遞到劉德華面前，獲得對方親切一句「加油喔」，讓她感動至今，「也因為那句話，更喜歡他了」。



除了追星，紫君與陳淑芳10年前合作微電影，之後便以母女相稱，每年過年都會親手滷筍乾寄給「媽咪」，近年也固定準備自家「澤字號」餐廳禮盒送到家中，即使陳淑芳因電影《孤味》得獎後行程滿檔，兩人仍不時互相關心、加油打氣。



有次陳淑芳到台中工作，臨時打電話說想去紫君店裡吃飯，但當時她已洗好頭躺下，來不及趕過去現場。沒想到之後陳淑芳遇到紫君身邊的朋友，還會說：「紫君都沒來陪我吃飯。」



陳淑芳近期正忙於新電影《雙囍》宣傳，開心笑說：「我有新電影，紫君有新專輯，這是雙喜臨門，希望大家多多支持我們。」

