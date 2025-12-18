陳淞山觀點》吳豊山請辭海基會董事長的謎團？

吳豊山請辭海基會董事長。 圖：海基會提供

[Newtalk新聞] 海基會董事長吳豊山今天請辭，工作到年底，跌破了外界眼鏡，他表示，「上個禮拜五總統約見徵詢我對海基會人事的意見，因為社會上都說下台的身影要漂亮，我體貼總統人事安排上的困難，所以我當場欣然同意讓賢。」這突如其來的請辭，到底是為了什麼事？是賴清德總統有人事安排的變動，希望吳豊山讓位？還是吳豊山個人主動想要請辭，讓賴總統好安排更加適當的人選？我們雖然不得而知！但從吳董事長「體貼人事安排的變動，我當然欣然同意讓賢」的話語來看，似乎是賴總統有某人選需要這個職位，所以吳董事長才欣然同意讓賢，那麼到底究竟誰會接替這個重要的職位呢？這個可能的人選在兩岸關係發展上又要扮演什麼樣的政治角色與功能呢？

據了解，去年3月賴清德準總統便已找上吳豊山想要他接任海基會董事長的重擔，這對已年近80歲準備淡出政壇的吳豊山而言，原本就沒有多大的興趣想要接任此職位，但礙於賴準總統的盛情邀約，以及所將任職的海基會又是攸關兩岸關係發展的政治重鎮，吳還是「保有餘地」的要求賴準總統讓他跟家人商量後再決定，兩周過後，吳董事長向賴準總統表達可以接任但只作備位人選，如有更適當的人選就請賴準總統直接用人。

後來，賴總統上任後安排完內閣人事，蔡英文前總統才驚訝發現怎麼都沒有前行政院副院長鄭文燦的職位呢？遂問起了賴總統，而當時的賴總統就把鄭文燦安排了海基會董事長職位，並向吳豊山董事長說明緣由。然而，後來因為鄭文燦董事長因涉及貪瀆刑案被羈押，鄭辭去海基會董事長職位，之後吳豊山就真的「替補」接任了海基會董事長職位直到現在。任內由於兩岸關係發展因「九二共識」爭議至今未決，兩岸交流與對話陷於停擺，就連海基會董監事多次想到中國大陸參訪都被對岸拒絕，海基會只能處理一般的文書驗證等日常交流業務，無法真正扮演兩岸關係發展的交流與對話功能。

事實上，吳豊山董事長任內也常接待對岸的朋友或往來兩岸的重要台商幹部，有些人也在幫對岸傳話，或許有真有假，但大抵都是希望兩岸能夠重啟交流對話與溝通的功能，以避免政治誤判，並降低兩岸的政治敵對關係，而吳董事長也都相當懇切地加以回應，並表達賴總統也是相當支持兩岸可以交流對話的政治立場。當然，除了九二共識的政治爭議外，也有許多人提出建議用「中華民族」或「中華文化」等等文字或精神來幫兩岸之間的政治歧見找尋政治共識基礎，而吳董事長也一直在努力尋求可以突破兩岸僵局的解套機會與空間，雖然並沒有因此真正達成兩岸重啟對話交流的大門，但也讓兩岸關係發展不至於連溝通的機會都完全關閉了！

吳豊山董事長在請辭會上也表示，在任內為兩岸關係發展做過了三階段的努力，其中甚至還建議與大陸海協會會長張志軍會面，釐清九二共識的爭議，並共商和平發展方略，他只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便，後來傳話管道回覆：「九二共識」沒有再釐清的必要，甚至另一管道也傳話過來，談如果不要九二共識，應請我方提出新共識。針對此項建議，他曾多方努力，但不得要領。

最後，吳豊山董事長並呼籲，今天在卸任前刻依舊一秉善意，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知「和睦」才是兩岸之間最高的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上；然後再攜手，窮盡智慧，徐圖整合，共創雙贏，以臻長治久安。顯然，吳豊山董事長還是對兩岸對話交流的雙贏共榮抱以很高的期待與信心，只要雙方能夠放下政治敵對的心態，積極開展兩岸關係的和平發展道路，則兩岸縱使兄弟分立，但是只要共同把握好互惠互利與共存共榮的政治機遇，何愁不能達成兩岸之間唯一光明大道的政治目標呢？

總之，海基會吳豊山董事長任內積極努力想要重啟兩岸對話交流協商機制，為兩岸關係和平發展貢獻心力的作為還是相當值得肯定，雖然因為兩岸彼此的政治客觀現實環境難以突破而無法有解套的空間，但還是對他的積極作為該抱以掌聲。畢竟，兩岸關係的發展真正決定的關鍵就在於兩岸領導人的政治心態與態度，不是海基會或海協會的政治層級可以解決或解套，期盼賴清德總統在接任人選的選擇上可以展現更大的善意作為與格局，讓兩岸關係發展的交流對話與溝通能夠因此正常化，這才是有為的政治領袖或領導人該有的正確心態與態度，又何嘗不是對目前台灣政局正陷入混亂無解失序之際，作為總統該展現政治領導能力與作為的政治亮點呢？



作者：陳淞山（前陳水扁總統辦公室主任）

本文轉載自美麗島電子報

