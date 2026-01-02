陳清波文教基金會獎助學金頒獎 鍾東錦感謝對孩子的協助





陳清波文教基金會2日舉辦115年度獎助學金頒獎典禮，頒贈100位學生每月5000元助學金以及每人5000元春節禮券，讓學子安心就學、生活，苗栗縣長鍾東錦頒獎肯定並感謝基金會的協助並鼓勵弱勢學子們努力追求人生目標，努力向學，回報基金會和社會各界的幫助，讓苗栗有善的循環。

陳清波文教基金會由年興紡織公司創辦人陳榮秋創立，以照顧苗栗孩子的生活為宗旨，舉辦生命教育巡迴演講、清波夏令營、清波小客廳演講、親子手作課程、大孩子的團聚、進步獎歡聚等活動，陪伴孩子成長，每年更頒發助學金給竹南、後龍、造橋需要幫助的學生，從小學、中學到大學畢業長年資助，自民國89年至114年受補助學生近5000人，總金額超過8000萬元。

今年有100位同學受惠，每人每月5000元全年共發出600萬元；2日苗栗縣長鍾東錦、創辦人陳榮秋、董事長王厲新頒發獎金給學校，立委陳超明夫人吳麗利、議員陳永賢、陳碧華、議長李文斌秘書、議員邱毓興助理、竹南鎮長方進興、造橋鄉長徐連斌 、後龍鎮公所課長、竹南鎮代會主席何秀綿等人到場恭賀並感謝基金會對孩子們的照顧。

縣長鍾東錦感謝陳清波文教基金會的協助，幫助許多需要幫助的孩子，讓他們可以安心上學，是孩子們最大的貴人，而今日受獎也是一種鼓勵，希望同學們收到這份愛心後未來要更加油。

鍾東錦強調，陳清波文教基金會自89年開始沒有間斷地幫助學生，在這貧富懸殊嚴重的社會，基金會對社會起了非常大的效應，創辦人除了將善心化為舉動更用智慧創辦基金會，讓基金會生生不息，造福更多孩子，而苗栗縣不管在消防設施設備的捐贈、獎助學金的捐贈都有不少企業大力幫忙，但仍希望更多企業加入公益行列，因為孩子的成長不能等待，大家都伸出援助幫助一下相信力量會更大，齊心讓孩子們看到希望，也讓苗栗越來越幸福。

