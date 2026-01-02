陳清波文教基金會頒發助學金 助百名苗栗學子安心就學

陳清波文教基金會二日舉辦一一五年度獎助學金頒獎典禮。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

陳清波文教基金會二日舉辦一一五年度獎助學金頒獎典禮，頒贈一百位苗栗學生每月五千元助學金以及每人五千元春節禮券，讓學子安心就學、生活。

陳清波文教基金會由年興紡織公司創辦人陳榮秋創立，以照顧苗栗孩子的生活為宗旨，舉辦生命教育巡迴演講、清波夏令營、清波小客廳演講、親子手作課程、大孩子的團聚、進步獎歡聚等活動，陪伴孩子成長，每年更頒發助學金給竹南、後龍、造橋需要幫助的學生，從小學、中學到大學畢業長年資助，自民國八十九年至一一四年受補助學生近五千人，總金額超過八千萬元。

苗栗縣長鍾東錦感謝陳清波文教基金會的協助，幫助許多需要幫助的孩子，讓他們可以安心上學，是孩子們最大的貴人，而受獎也是一種鼓勵，希望同學們收到這份愛心後未來要更加油。

縣長強調，陳清波文教基金會自八十九年開始沒有間斷地幫助學生，在這貧富懸殊嚴重的社會，基金會對社會起了非常大的效應，創辦人除了將善心化為舉動更用智慧創辦基金會，讓基金會深深不惜，造福更多孩子，而苗栗縣不管在消防設施設備的捐贈、獎助學金的捐贈都有不少企業大力幫忙，但仍希望更多企業加入公益行列，因為孩子的成長不能等待，大家都伸出援助幫助一下相信力量會更大，齊心讓孩子們看到希望，也讓苗栗越來越幸福。