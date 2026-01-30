陳清一基金會關懷寒士 尾牙圍爐餐會

歲末年終之際，陳清一基金會三十日中午於和風山寨庭園餐廳舉辦「二○二六陳清一基金會關懷寒士尾牙餐會」，邀請集集鎮內低收入與邊緣戶共一百三十戶，以及智障者家長協會成員齊聚一堂，共席開三十二桌，提前團圓圍爐，迎接農曆新年。現場氣氛溫馨熱絡，鄉親在寒冬中感受社會的陪伴與溫暖。

活動由集集在地企業家陳克銘董事長及夫人李麗鳳，聯同馮方銓董事長伉儷共同發起，基金會長年關注本鎮弱勢家庭及智障者家長協會，自發性辦理尾牙餐會並致贈實質慰助。今年除提供豐盛團圓菜色，也特別準備每人二千四百元慰問金紅包與總計十五萬元摸彩金，讓參與鄉親感受到社會善心人士滿滿的關懷與溫暖。

餐會結束後，基金會亦貼心準備集集在地「魚丸」作為伴手禮，讓大家帶著滿滿祝福與好味道迎接新年。

當日包括集集鎮長吳大村、鎮代會主席陳雅雯、立法委員游顥服務處、議員黃春麟、集集鎮各里里長代表、學校與多位地方先進皆到場關心，展現集體關懷力量。