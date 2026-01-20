新竹市警察局昨（廿）日上午在警察局大禮堂舉行新卸任局長交接典禮，由市長高虹安主持並在內政部警政署指派副署長郭士傑（前新竹市警察局長）監交下，由新任警察局長陳源輝接下印信，宣誓就職，正式肩負維護新竹市治安的重責大任。

新竹市長高虹安歡迎新任局長陳源輝履新，肯定其內、外勤歷練完整，並自基層一步一腳印累積豐富警政實務經驗，對其未來領導新竹市警察局深具信心。高市長強調，市府將持續做警察同仁最堅實的後盾，在裝備、車輛及福利制度等方面全力支持，也期許陳局長帶領警察團隊，在治安、交通與打詐等工作上持續精進，延續優良成績，共同打造安全、安心的幸福城市。

新竹市警察局指出，新任局長陳源輝是中央警察大學行政警察學系六十二期畢業，華梵大學哲學系碩士，歷任刑事警察局偵防指揮中心主任、雲林縣警察局副局長、內政部警政署警監督察、內政部警政署鐵路警察局主任秘書、內政部警政署保防組組長等職務，內外勤經驗豐富，深獲各級長官的肯定，進而拔擢接掌新竹市警察局長職務。