陳漢典、Lulu婚宴倒數！ 吳宗憲擔任證婚人、曾莞婷接捧花

陳漢典、黃路梓茵（Lulu）夫妻檔，今（16日）與曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田一同出席《明星製作公司》記者會。提到兩人將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦的婚宴籌備近況，陳漢典透露，綜藝大哥吳宗憲將擔任證婚人，至於伴娘人選？Lulu笑稱找不到「比新娘不漂亮的伴娘」，因此作罷：但曾莞婷則被安排接捧花。

婚禮進入倒數，Lulu表示將席開60多桌，排座位則成了最大工程。陳漢典透露有專業團隊在負責，Lulu則直接戳破所謂「專業團隊」就是夫妻兩人加上經紀人與Lulu的爸媽，大家靠貼紙反覆排了又撕，只為讓每位賓客都能坐在「聊得來的人」旁邊。Lulu也貼心表示，很多朋友是獨自出席，她和陳漢典都會一一安撫：「你不要怕，旁邊一定有你認識的人。」

至於小S是否會出席喜宴？陳漢典回應：「我有特別詢問，S姊那天禮金會到，謝謝她的祝福。」而曾莞婷被問紅包會包多少時，則笑回：「她（Lulu）都有憲哥那200萬了，還在乎我的錢嗎？」Lulu則說：「比錢更重要的就是人，因為莞婷姐平常沒有在少請我吃飯的。」

此外，Lulu也透露，自己婚禮完全是以《明星製作公司》的概念來企劃，甚至玩笑提議未來可做《明星婚顧公司》，幫風田策劃婚禮，風田自嘲朋友太少「一定會虧錢」。

現在正值尾牙旺季，陳漢典跟Lulu坦言有不少接到廠商來邀約合體主持表演，但沒有細算有多少場次，不過兩人後天就有一場合體主持的尾牙，陳漢典更不忘喊話：「如果廠商們有需要的都可以再來問一下，拜託拜託，因為結婚有需要一些資金。」

