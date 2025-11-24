陳漢典「答案太誠實」最漂亮選了曾莞婷 Lulu崩潰：你手上戴的是我們的婚戒！

《明星製作公司》由Lulu黃路梓茵領軍，帶領陳漢典、曾莞婷、楊銘威、偉晉和風田一同主持，6人從幕前轉幕後，親自執行每一個職位的工作，像是他們自己舉辦記者會，親自擔任公關發邀請函等，24日由陳漢典、曾莞婷擔任公關，上禮拜2人便親自打電給記者，邀請今天到家前來記者會，兩人也站在門口擔任媒體接待，相當稱職。

風田、楊銘威、曾莞婷、Lulu、陳漢典和偉晉。（圖／TVBS）

Lulu是現場主持人，自己的節目自己主持，每個人在現場都相當忙碌，有人擔任媒體接待，有人擔任硬體的場控。快問快答時，被問到誰是控制王，所有人都指向Lulu，曾莞婷抱怨，「我是民間蔡依林，10點就要睡覺，大半夜還要收她訊息，指揮我們做東做西，已經錄一整天了，不讓我們下班耶！」偉晉也透露，不管Lulu抽到什麼職位，都會想要搶工作，陳漢典立刻緩頰表示，「因為她阿焦，她想要把事情做好！她的意見大家最後也都會採納。」

楊銘威則笑說，大家提出意見，若不是Lulu認可的，對方就會柔性勸退，「你這個不錯，但是不是⋯」Lulu邊聽邊大笑，風田在第一次錄影時，因為跟Lulu意見有分歧，走心到哭出來，陳漢典也跟著哭，讓大家匪夷所思，陳漢典解釋，「我看大家一起完成一項工作，我覺得很感動啊！」

lulu被指出是控制王。（圖／記者裴璐攝）

被問到誰長得最好看時，Lulu指自己，4位男生全部指曾莞婷，曾莞婷也指自己，Lulu見狀大笑說：「我以為大家都會指自己啊！」偉晉表示，「這個對比會不會太可憐」，陳漢典大喊，「怎麼我也跑票了！」Lulu崩潰說：「現場最該挺我的只有你，你還指莞婷！這種場面你要把面子做給我嘛！」陳漢典表示自己不用比，整個人都已經是Lulu的了，Lulu繼續大笑說：「你手上戴的是我們的婚戒！然後指別人！」

全員選曾莞婷最好看，Lulu指自己。（圖／記者裴璐攝）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

