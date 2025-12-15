陳漢典「謹慎工作態度」超罩 朵拉主持完收Lulu簡訊：這對夫妻超暖

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」13、14日完美落幕，主持人找來了陳漢典搭上朵拉和曾子余。朵拉已經主持過多次新北耶誕，這次身邊換了搭檔，她透露一開始的確有點緊張，「漢典哥跟子余都是專業主持人，但是我沒有跟漢典哥合作過，會有點擔心默契搭不上。」沒想到全程陳漢典不但細心還很罩。

朵拉、陳漢典和曾子余一起主持新北耶誕晚會。（圖／TVBS）

陳漢典自己有一間休息室，不過他都跟朵拉、子余待在一起，朵拉提到，每次要上台前陳漢典會主動跟導播確認時間，也會跟他們再走一次流程，「剛剛那組delay了2分鐘，那我們訪問是不是要刪掉一些，或是剛剛那組少了幾分鐘，我們要不要跟下一組玩些遊戲？」靠著陳漢典的細心，讓兩場活動圓滿落幕，朵拉說：「漢典哥好謹慎也可靠，他用他的方式在照顧我們。」

廣告 廣告

朵拉多次主持新北耶誕。（圖／星藝象娛樂）

由於這是朵拉第一次跟陳漢典搭檔，一開始她會擔心少了默契會搶話，不過這問題完全沒有發生，「漢典哥很能感受旁邊的隊友，他會知道其他人有沒有要講話，他就會立刻讓，不會搶。」

除了被陳漢典好好地照顧著，朵拉也提到，Lulu也在第一天工作結束前，傳了一封訊息給她，「10點結束，Lulu9點59分傳訊息來，一下班看到加油的簡訊真的很想哭！」Lulu簡訊中提到，自己有看整個過程，她認為朵拉反應好、口齒清晰，節奏歪掉時用可愛的方式拉回來，她希望朵拉多主持一些大型典禮，就可以一步步抓到感覺，朵拉表示，「這對夫妻真的很暖！」

朵拉多次主持新北耶誕。（圖／星藝象娛樂）

此外，朵拉提到剛好那兩天碰上降溫，朵拉笑說第一天冷到腿狂抖，「第一天下雨風又很大，第二天大降溫，體感只有10幾度」，經紀人第二天趕緊衝去幫她買發熱衣還有絲襪，「我以為發熱衣領口比較高，每次上台前還要一直拉，怕會露出來」，結果演唱會結束後，她脫掉外面的襯衫時，經紀人發現原來是因為她穿反了，「很糗耶！一直擔心肉色的衣領跑出來！」不過她解釋會穿反是因為她綁好頭髮了，經紀人把領口撐大幫她穿進去，「是她沒有幫我看正反面！」