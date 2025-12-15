陳漢典「謹慎工作態度」超罩 朵拉主持完收Lulu簡訊：這對夫妻超暖
2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」13、14日完美落幕，主持人找來了陳漢典搭上朵拉和曾子余。朵拉已經主持過多次新北耶誕，這次身邊換了搭檔，她透露一開始的確有點緊張，「漢典哥跟子余都是專業主持人，但是我沒有跟漢典哥合作過，會有點擔心默契搭不上。」沒想到全程陳漢典不但細心還很罩。
陳漢典自己有一間休息室，不過他都跟朵拉、子余待在一起，朵拉提到，每次要上台前陳漢典會主動跟導播確認時間，也會跟他們再走一次流程，「剛剛那組delay了2分鐘，那我們訪問是不是要刪掉一些，或是剛剛那組少了幾分鐘，我們要不要跟下一組玩些遊戲？」靠著陳漢典的細心，讓兩場活動圓滿落幕，朵拉說：「漢典哥好謹慎也可靠，他用他的方式在照顧我們。」
由於這是朵拉第一次跟陳漢典搭檔，一開始她會擔心少了默契會搶話，不過這問題完全沒有發生，「漢典哥很能感受旁邊的隊友，他會知道其他人有沒有要講話，他就會立刻讓，不會搶。」
除了被陳漢典好好地照顧著，朵拉也提到，Lulu也在第一天工作結束前，傳了一封訊息給她，「10點結束，Lulu9點59分傳訊息來，一下班看到加油的簡訊真的很想哭！」Lulu簡訊中提到，自己有看整個過程，她認為朵拉反應好、口齒清晰，節奏歪掉時用可愛的方式拉回來，她希望朵拉多主持一些大型典禮，就可以一步步抓到感覺，朵拉表示，「這對夫妻真的很暖！」
此外，朵拉提到剛好那兩天碰上降溫，朵拉笑說第一天冷到腿狂抖，「第一天下雨風又很大，第二天大降溫，體感只有10幾度」，經紀人第二天趕緊衝去幫她買發熱衣還有絲襪，「我以為發熱衣領口比較高，每次上台前還要一直拉，怕會露出來」，結果演唱會結束後，她脫掉外面的襯衫時，經紀人發現原來是因為她穿反了，「很糗耶！一直擔心肉色的衣領跑出來！」不過她解釋會穿反是因為她綁好頭髮了，經紀人把領口撐大幫她穿進去，「是她沒有幫我看正反面！」
其他人也在看
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 45
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 31
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
才傳暴瘦到脫相！吳建豪「最新近照」震撼曝光 周杰倫不忍出手了
「F4」成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，不過他事後透過五月天阿信直播秀出壯碩又結實的手臂肌肉，強調自己非常健康，才讓粉絲放下心中大石。吳建豪近來為了演唱會緊鑼密鼓練團，昨（14）日也在IG限時動態分享苦練成果，照片曝光後讓網友全嚇壞。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 13
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 11
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 17
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 42
郭碧婷被傳養娘家！認向太「給很多錢錢」 爸爸發聲曝真實狀況：感恩親家對媳婦好
香港影視大亨向華強媳婦郭碧婷上週在台出席活動，笑認婆婆向太（陳嵐）「給很多錢錢」，後來向太在直播中回應，郭碧婷不會拿婆家的錢去養娘家，都是留給孩子們。而郭碧婷的爸爸也在社群上發文回應此事，並說明家中情況，也感謝向家人對郭碧婷的照顧。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 17
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議
43歲中國男神胡歌在2023年初無預警宣布當爸，跳過認戀、直接升格人父，與助理經紀人黃曦寧育有一女「小茉莉」，消息震撼演藝圈。近日他在專訪中談及家庭生活時，語帶保留卻被外界解讀為默認迎來第二胎男寶寶，中國娛樂狗仔近日拍到黃曦寧的近況畫面，再度引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 1 天前 ・ 26
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 1 天前 ・ 21
朱孝天為何被F4繞過？網紅不忍「揭商業真相」：少了你專案照樣跑
藝人朱孝天未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民的新歌，也未被納入最新巡演名單，朱孝天更拍片揭內幕，發表爭議性言論，讓話題持續延燒。對此，知名網紅雪倫發文分析，直言朱孝天就如同商業世界中的「釘子戶」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
《快打旋風》新電影引「歷代最強春麗」熱議！網友一面倒推爆：成龍才是第一名
知名格鬥遊戲《快打旋風》（Street Fighter）將於 2026 年推出全新真人版電影，首支前導預告也已經在先前 TGA 2025 上公開。其中由新生代女星 Callina Liang 擔綱的人氣角色「春麗」，也在網路上再次掀起了一波關於歷代真人版春麗的討論熱潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 14
《當哈利碰上莎莉》名導羅伯雷納和妻子陳屍家中 多處刀傷⋯凶殺組介入調查
78歲美國導演羅伯雷納（Rob Reiner）的家中於14日發現一男一女的屍體，目前具體情況尚未明朗，當局也尚未公布死者身分。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 16
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
奈良美智來台看《大濛》！「穿藍白拖」造訪糖廠 落淚喊：會成為名作
電影《大濛》上映後口碑爆棚，不僅在影迷間引發熱烈討論，影廳滿座率居高不下，上周末創下千萬票房，跟前一周相比逆勢成長25%，週六單日票房更創下上映以來新高，全台正式突破 4600萬大關，演員們也持續親自上陣為電影衝刺票房。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上
港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。太報 ・ 20 小時前 ・ 8