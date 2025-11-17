陳漢典不要看！Lulu「解放火辣裸肌」勾引玖壹壹春風：別對我起色心

記者徐珮華／台北報導

玖壹壹一連兩天舉辦「南北貳路音樂節」，昨（16）日晚間圓滿落幕，3人壓軸飆唱近30首歌，並合體高爾宣、派偉俊獻唱〈下輩子Remix〉，掀起全場高潮。此外，演唱主題曲〈南北二路〉時，3尊可愛的電音三太子出現在台上，神尊掀開揭曉的那一刻，才發現竟然是玖壹壹本人，台下觀眾又驚又喜，尖叫破表。

玖壹壹「南北貳路」連兩天掀起高潮。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

玖壹壹首位嘉賓迎來金曲歌王許富凱，與洋蔥飆唱〈下輩子〉與〈伊的身邊已經有別人〉Remix版本。許富凱大讚：「我唱過很多大型音樂祭，也跑過無數廟會、活動，但如果沒有參加『南北貳路』，好像就不能說自己是歌手了！」健志聽完立刻回應：「這是很高的評價，我們真的很榮幸！」

健志笑說自己家人都是許富凱忠實粉絲，在後台搶著合照。洋蔥則在台上「自肥」，直接請全場粉絲幫兩人拍照，甚至要許富凱向包廂中的長輩揮手問好，場面既逗趣又溫馨，成為當晚最爆笑的插曲之一。

玖壹壹親友爭相合照，證明許富凱超越年齡層的「國民級人氣」。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

第2位嘉賓則是新婚不久的Lulu（黃路梓茵），一身亮麗出席，與玖壹壹合體演唱〈嘻哈庄腳情〉。玖壹壹表示，Lulu今年9月11日宣布接受陳漢典求婚當晚，他們便在南北貳路海巡快閃加碼演唱這首歌祝福她，她感性地說：「玖壹壹是我一輩子的好朋友，是我的bro。」

沒想到下秒話鋒一轉，Lulu開玩笑直呼「但我現在那麼辣！還有辦法做你們的bro嗎」，直接在舞台上露出美背，性感指數爆表，還故意用撒嬌聲音勾引春風「格格」，狂虧對方「不要對我起色心喔」。最後Lulu開放點歌，清唱多首歌曲，並帶來台語新歌〈真正有Sunny〉，也和台下粉絲約定明年再相見。

Lulu（左）裸背勾引春風（右）。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

