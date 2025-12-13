陳漢典主持到一半「突然上台唱跳」 實力網友驚呆狂刷讚

2025新北歡樂耶誕城13日展開第一天演唱會，由陳漢典、朵拉、曾子余共同主持，樂團麋先生開場，薛恩、F.F.O、李東軒、芒果醬、陳漢典、小樂吳思賢、Ozone、安心亞、韋禮安接棒演出。

演唱會由陳漢典、曾子余、朵拉 謝雨芝共同主持（圖／TVBS）

不過才剛開場，現場收音似乎就出現狀況，歌曲《壞蛋》唱到第一段副歌時，音響都呈現爆音狀況，令收看直播的網友感到一頭霧水，但對此，轉播電視台TVBS並無回應。

今年首次完成亞洲巡迴十七站的芒果醬Mango Jump，一連帶來〈抱歉〉、〈九彎十八拐〉和〈我喜歡你〉等歌曲，以招牌的青春系搖滾旋律撫慰人心。

廣告 廣告

最近與Lulu新婚的陳漢典，不僅身兼耶誕城演唱會主持人，還擔任表演嘉賓，唱跳《我不會跳》，立刻掀起網友狂刷讚「典哥有料」、「好帥喔」、「早該上來了」、「氣場完全不一樣」、「漢典可以」。

陳漢典幽默魅力贏得觀眾大聲叫好、掌聲不斷（圖／TVBS）

Ozone連續四年受邀演出，今年心情不同於過往，黃文廷坦言，前幾年會緊張到想哭，今年已經比較熟悉舞台，加上每年粉絲都在台下支持，感到很心安。由於今天下起綿綿細雨，李哲言也表示，總是無畏風雨支持他們的粉絲更厲害：「身體應該比我們更強壯。」

「超人氣第一男團」Ozone一踏上舞臺，立即引起全場粉絲歡呼尖叫。（圖／TVBS）

安心亞則是睽違8年再度站上耶誕城演唱會舞台，以一身透視薄紗小洋裝，帶來歌曲《來追我男友吧》、《Maybe We Can》、《新宿》、《Chillaxing》，演唱到壓軸歌曲《呼呼》時，線上觀看人數更是突破1.1萬人，來到新高。

事實上，安心亞今年站上跨年舞台，一度引起網友「不開玩笑，她從我國小呼到大學還在呼，每年都在呼。」的討論，她事後受訪時坦言看到留言後，心情有些五味雜陳，因為唱或不唱，都會有人有意見。原本她真有打算不唱《呼呼》，最後考慮到演出時長，才把該首歌曲加進來。

安心亞刻意把《呼呼》放在最後一首，心想著轉播畫面出來時，前面的歌曲還是能被觀眾聽到，但最後還是《呼呼》還是佔據各大新聞、社群版面，讓她哭笑不得，「我還是有唱新歌《Maybe We Can》欸！」

壓軸登場的韋禮安，一現身便瞬間點燃全場氣氛，特別帶來一段專為新北歡樂耶誕城精心設計的演出，將膾炙人口的〈愛我沒錯〉、〈珍妮佛〉、〈慢慢等〉及〈還是會〉等代表作串聯演唱，讓現場觀眾大飽耳福。在其極具感染力的「韋式情歌」演唱帶動下，現場觀眾齊聲合唱，將演唱會氣氛推向最高潮，場面宛如大型戶外 KTV。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導