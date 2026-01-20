陳漢典代言 馬年限定刮刮樂 頭獎2千萬、100萬獎項再創高

台灣彩券依慣例都會在農曆春節前，推出春節限定，面額新台幣2千元刮刮樂，由於最高中獎金額達2千萬，相當受歡迎。台灣彩券今天(20日)正式宣布，農曆馬年2千元刮刮樂正式登場，且由藝人陳漢典代言。今年頭獎2千萬共有10個、100萬元獎項也達1,200個，「金馬年」在頭獎、百萬獎、總獎金及總獎項都創高，續平去年的歷史紀錄。

台灣彩券農曆春節最強檔的刮刮樂加碼活動，20日正式揭曉。受彩迷歡迎的刮刮樂「2,000萬超級紅包」每張售價2,000元，最高頭獎金額2,000萬元共有10個，和前一年的蛇年平齊，至於過往獎金加上豪華車的獎項，在蛇年開始取消，今年一樣沒有此獎項，挪移至100萬元的獎項，且達1,200個，較過往多出200個，頭獎與百萬獎項個數都平去年紀錄，一樣持續創新高。

台彩總經理謝志宏指出，過往商品獎項實施多年，許多經銷商夥伴反應，由於春節限定的刮刮樂，彩迷不少是以集資的方式，若中的是商品獎項並不好平分，還是現金受歡迎，因此從蛇年開始，就取消商品獎項，回應彩迷的期待。謝志宏說：『(原音)因為一年的車子，我們有8台到10台，那因為2000元的面額比較大， 所以有很多人是集資100、500，那有人刮中的話，就是有人反應說，他不要車 跟我們換成現金，我說沒辦法，就是只能換成車子，所以這種聲音每一年都有。』

除了春節限定的2千元刮刮樂，台灣彩券也公布中獎率100%的年度生肖限定主題「金馬獎」刮刮樂，每張售價500元，張張都有獎，頭獎300萬元共有14個，總獎金高達25.5億元，是史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂。另外，面額較小的每張售價200元「金馬報喜」以新春裝扮的Q版小馬來拜年，俏皮又討喜，最高獎金10萬元多達550個，平均每兩張就有一張中獎，總中獎率50.35%；面額最低每張售價100元「財源滾滾」刮刮樂，則象徵新的一年可愛又招財，7個頭獎30萬元，總中獎率33%。(編輯：宋皖媛)