陳漢典先別看！「Lulu露超美背誘惑春風」：別對我起色心

玖壹壹合體 Lulu 嗨唱〈嘻哈庄腳情〉掀高潮。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）





本土天團玖壹壹昨（16日）續唱「南北貳路音樂節」，用道地〈Local〉掀開這一晚樂迷的所有期待！誓言要把整個週末的能量全都釋放出來，果然成功引爆，台下有樂迷揮舞著專屬大旗、場面震撼超熱血，邀來Lulu登台更是掀起二度高潮，春風還遭虧：「不要對我起色心喔！」

今晚第一位嘉賓迎來金曲歌王許富凱，好歌喉與洋蔥飆唱〈下輩子〉與〈伊的身邊已經有別人〉Remix版本。許富凱大讚：「我唱過很多大型音樂祭，也跑過無數廟會、活動，但如果沒有參加『南北貳路』，好像就不能說自己是歌手了！」

玖壹壹「南北貳路音樂節」第一位嘉賓迎來金曲歌王許富凱。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

玖壹壹健志聽完立刻回應：「這是很高的評價，我們真的很榮幸！」他更笑說自己家人都是許富凱的忠實粉絲，「在後台大家瘋狂搶著和他拍照，連我爸媽都衝過來照相」，再度證明許富凱超越年齡層的「國民級人氣」，接著四人引領全場齊唱〈癡情男子漢〉。

洋蔥還在台上「自肥」，直接請全場粉絲幫他和許富凱拍照，甚至Cue許富凱向包廂中的長輩揮手問好，場面既逗趣又溫馨，成為當晚最爆笑的插曲之一，許富凱最後獻唱〈最後的歹勢〉上萬粉絲陶醉在深情歌聲中。

玖壹壹「南北貳路音樂節」邀請Lulu線唱多首歌曲。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

健志感謝來自世界各地的粉絲來力挺尤其是巴基斯坦、泰國的朋友，更自台上帶頭要大家喊出熱情，接下來到了音樂節另一個高潮。迎來邀請第二位嘉賓，是新婚不久的Lulu黃路梓茵登台，與玖壹壹合體演唱〈嘻哈庄腳情〉。 Lulu 黃路梓茵一身亮麗出席大喊：「我回家啦！」玖壹壹健志第一時間幽默提問：「回家感覺怎麼樣？」Lulu豪邁回答：「爽啦！」

健志接著回憶9月11日南北貳路的海巡快閃，「那天我們在台中的老虎城 Movie Stage，加碼唱〈嘻哈庄腳情〉就是為了祝福妳。」Lulu立刻笑回：「對！我知道！當天歌迷還Tag我，跟我講這件事。」原來當天正是她公開宣布結婚的大日子。她感性地說：「因為玖壹壹是我一輩子的好朋友，是我的bro。」

Lulu（左）綜藝魂爆發 台上誘惑春風。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

話鋒一轉Lulu又大開玩笑模式：「但我現在那麼辣！還有辦法做你們的bro嗎？」直接在舞台上「露出超美背」當場證明，性感指數爆表。不料健志突然煞風景，指出她手臂上的痕跡：「妳這邊是黑青喔？」Lulu立刻大喊：「那是胎記啦！」瞬間把笑點再推一波高峰。綜藝魂全開的 Lulu 在台上開始勾引春風，還故意用撒嬌聲音喊春風「格格」，引起台下粉絲狂笑，更虧春風：「不要對我起色心喔！」

接著Lulu開放點歌，清唱多首歌曲，寵粉無極限，分享最近推出台語專輯，請大家要支持，帶來台語新歌〈真正有Sunny〉也和台下粉絲約定明年再相見。

演出不僅High翻天，更帶有濃濃台灣廟會文化元素，當玖壹壹唱到主題曲〈南北二路〉時，伴隨著3尊可愛的電音三太子出現在台上，拿著兵器並隨著音樂搖擺的模樣超級萌，但就在神尊掀開揭曉的那一刻，才發現竟然是玖壹壹本人所扮演，令全場是又驚又喜尖叫破表。

玖壹壹飆唱了近30首歌，健志感性說兩天的音樂節感謝大家的力量一起完成：「感謝現場來力挺的粉絲」並一一感謝台前幕後所有工作夥伴、單位，感謝鳳凰颱風沒有襲台，台中天氣也都很好，是個好地方，帶來夯曲〈再會中港路〉。

二度安可彩蛋揭曉，當屏幕升起那刻，除了春風、健志、洋蔥以外，竟然還有高爾宣、派偉俊，5人繼KKBOX風雲榜演出後，破天荒再度合體獻唱〈下輩子Remix〉，要把這首歌獻給支持南北貳路的樂迷們，一起劃下這令人難忘的完美句點。



