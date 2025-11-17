陳漢典先別看！「Lulu露超美背誘惑春風」：別對我起色心
本土天團玖壹壹昨（16日）續唱「南北貳路音樂節」，用道地〈Local〉掀開這一晚樂迷的所有期待！誓言要把整個週末的能量全都釋放出來，果然成功引爆，台下有樂迷揮舞著專屬大旗、場面震撼超熱血，邀來Lulu登台更是掀起二度高潮，春風還遭虧：「不要對我起色心喔！」
今晚第一位嘉賓迎來金曲歌王許富凱，好歌喉與洋蔥飆唱〈下輩子〉與〈伊的身邊已經有別人〉Remix版本。許富凱大讚：「我唱過很多大型音樂祭，也跑過無數廟會、活動，但如果沒有參加『南北貳路』，好像就不能說自己是歌手了！」
玖壹壹「南北貳路音樂節」第一位嘉賓迎來金曲歌王許富凱。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）
玖壹壹健志聽完立刻回應：「這是很高的評價，我們真的很榮幸！」他更笑說自己家人都是許富凱的忠實粉絲，「在後台大家瘋狂搶著和他拍照，連我爸媽都衝過來照相」，再度證明許富凱超越年齡層的「國民級人氣」，接著四人引領全場齊唱〈癡情男子漢〉。
洋蔥還在台上「自肥」，直接請全場粉絲幫他和許富凱拍照，甚至Cue許富凱向包廂中的長輩揮手問好，場面既逗趣又溫馨，成為當晚最爆笑的插曲之一，許富凱最後獻唱〈最後的歹勢〉上萬粉絲陶醉在深情歌聲中。
玖壹壹「南北貳路音樂節」邀請Lulu線唱多首歌曲。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）
健志感謝來自世界各地的粉絲來力挺尤其是巴基斯坦、泰國的朋友，更自台上帶頭要大家喊出熱情，接下來到了音樂節另一個高潮。迎來邀請第二位嘉賓，是新婚不久的Lulu黃路梓茵登台，與玖壹壹合體演唱〈嘻哈庄腳情〉。 Lulu 黃路梓茵一身亮麗出席大喊：「我回家啦！」玖壹壹健志第一時間幽默提問：「回家感覺怎麼樣？」Lulu豪邁回答：「爽啦！」
健志接著回憶9月11日南北貳路的海巡快閃，「那天我們在台中的老虎城 Movie Stage，加碼唱〈嘻哈庄腳情〉就是為了祝福妳。」Lulu立刻笑回：「對！我知道！當天歌迷還Tag我，跟我講這件事。」原來當天正是她公開宣布結婚的大日子。她感性地說：「因為玖壹壹是我一輩子的好朋友，是我的bro。」
Lulu（左）綜藝魂爆發 台上誘惑春風。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）
話鋒一轉Lulu又大開玩笑模式：「但我現在那麼辣！還有辦法做你們的bro嗎？」直接在舞台上「露出超美背」當場證明，性感指數爆表。不料健志突然煞風景，指出她手臂上的痕跡：「妳這邊是黑青喔？」Lulu立刻大喊：「那是胎記啦！」瞬間把笑點再推一波高峰。綜藝魂全開的 Lulu 在台上開始勾引春風，還故意用撒嬌聲音喊春風「格格」，引起台下粉絲狂笑，更虧春風：「不要對我起色心喔！」
接著Lulu開放點歌，清唱多首歌曲，寵粉無極限，分享最近推出台語專輯，請大家要支持，帶來台語新歌〈真正有Sunny〉也和台下粉絲約定明年再相見。
演出不僅High翻天，更帶有濃濃台灣廟會文化元素，當玖壹壹唱到主題曲〈南北二路〉時，伴隨著3尊可愛的電音三太子出現在台上，拿著兵器並隨著音樂搖擺的模樣超級萌，但就在神尊掀開揭曉的那一刻，才發現竟然是玖壹壹本人所扮演，令全場是又驚又喜尖叫破表。
玖壹壹飆唱了近30首歌，健志感性說兩天的音樂節感謝大家的力量一起完成：「感謝現場來力挺的粉絲」並一一感謝台前幕後所有工作夥伴、單位，感謝鳳凰颱風沒有襲台，台中天氣也都很好，是個好地方，帶來夯曲〈再會中港路〉。
二度安可彩蛋揭曉，當屏幕升起那刻，除了春風、健志、洋蔥以外，竟然還有高爾宣、派偉俊，5人繼KKBOX風雲榜演出後，破天荒再度合體獻唱〈下輩子Remix〉，要把這首歌獻給支持南北貳路的樂迷們，一起劃下這令人難忘的完美句點。
【更多東森娛樂報導】
●拿前夫精子懷孕 女星宣布生了 開心直呼：老天給的禮物
●呼吸困難送醫急救！轉院後仍不治 美歌手病逝
●向太突曝改遺囑！「喊二代沒資格躺平」 遭酸：就不想給郭碧婷
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 15 小時前
丁噹突問「1個人會不會孤單」 A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚
丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。太報 ・ 1 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
SJ包場金豬食堂慶功東海穿護膝 李鍾碩無處可去爆：被SJ搶先一步
【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋開唱，成員們全都卯足全力，見到E.L.F緯來新聞網 ・ 16 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
丁噹指纏「無緣男友」 阿弟老婆比槍盯場
丁噹4度攻蛋，「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會昨晚（11╱15）圓滿落幕，繼首場嘉賓A-Lin後，昨則邀「ENERGY」阿弟（蕭景鴻）助陣，她一登場就笑著介紹：「歡迎我『無緣的男友』蕭景鴻！」但阿弟的老婆Mei就坐在台下，吃醋比出手槍手勢打趣說：「你們一直在牽手！阿弟可以借給妳啦！他蠻好用的，請享用！」讓全場哄堂大笑。太報 ・ 13 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
地表最強弟弟收割機！宋茜分手多年重逢舊愛 大談「差9歲姊弟戀」
由宋茜、陳星旭主演的《我們的翻譯官》將自18日起晚間十點播出。宋茜和陳星旭戲裡是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差9歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈
《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
輾轉得知父親10年前過世 葉欣眉曝唯一遺憾
葉欣眉從小爸媽離異，父親在她2、3歲離家後便從未出現在人生中，昨（16日）她在社群發文寫信對父親印象表示，「就不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有。」近日第一次看到父親照片，35年沒見過父親的她，更得知父親其實早在10年前過世。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
震撼！必勝客將拔掉「這經典」披薩 臉書長文證實民眾傻眼
生活中心／徐詩詠報導先前傳出開除「2種經典口味」的連鎖披薩業者必勝客，今（17）日稍早再度證實將拔掉經典口味「和風章魚燒」，相關貼文曝光後讓不少民眾哀號，更有人趕在商品下架前夕火速訂購。雖然有部分網友懷疑是行銷手法，但也有人大嘆如果真的消失，將不會再去吃。民視 ・ 1 小時前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 22 小時前
向太宣布改遺囑！破億家產不給兒子曝原因：沒人有資格躺平
66歲香港影視製片向太（陳嵐）與老公向華強育有2個兒子，其中大兒子向佐與兒媳郭碧婷擁有一對兒女，向太對媳婦、孫子女的疼愛也有目共睹。而擁有破億家產的她，日前突然宣布考慮修改遺囑，表示想把資產留給第3代，更霸氣喊：「沒有人有資格躺平。」中時新聞網 ・ 1 天前