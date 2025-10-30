陳漢典剛新婚就被Lulu罵「感情騙子」！笑稱：明年2月可能看到孕婦
由台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，10月31日至11月2日在國家戲劇院正式開演。30日彩排記者會上，剛新婚10天的Lulu黃路梓茵與陳漢典首度婚後公開合體，兩人台上對戲時，Lulu要罵陳漢典「感情的騙子」，自曝當初排戲時講到這句就嘴軟，吵不起來，結果被導演許栢昂的火眼金睛看出來有異樣，她呼籲要隱藏戀情的人千萬不要來拍戲。一旁的藝術總監王月笑說：「容易吐露真情！」
王月與導演許栢昂今率主演郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷、吳侑函、周家寬、劉樸等演員一起出席彩排記者會，並率先曝光劇中兩段精彩片段《秦軍攻趙》與《異人返鄉》。20日登記結婚的陳漢典和Lulu受訪時全程放閃無極限，陳漢典說：「好像結婚後才開始有談戀愛的感覺。」Lulu覺得現在兩人也像好朋友一樣，沒有情人的負擔。
導演爆料排戲時有發現異樣，劇中陳漢典是三角戀，有現任女友，又和Lulu飾演的前任有感情糾葛，「結果Lulu不管怎麼排戲，都無法對漢典說重話，口氣異常溫柔，我還想說妳是這個路線嗎？漢典也是不管怎麼排，都不願理戲裡正牌女友。我嚇一跳，休息時間還問一下兩人是否有交往過？還是在一起又分開過。否則為什麼有這狀況。可能後來他們迫於壓力，就只好講出來」。陳漢典則解釋兩人原本就沒有公開戀情的計畫，就是聊著聊著就決定了。
王月開心地說自己是「月娘嘴」，「怎麼就把兩人找來同一齣舞台劇了呢，然後《半里長城》就撿到寶了，因為他們婚訊帶來舉國歡騰，演出訊息也就傳出去了」。她說自己深深愛上這兩個年輕人，「他們事情這麼多，卻能做到國修老師說的兵分十八路，還有高EQ讓我感動，我們給的所有筆記指令他們真的全都消化，隔天都能給出你昨天講的，真的非常不容易。我好喜歡漢典！Lulu妳對了！」並分享她的觀察：「他們有共同話題，要上綜藝節目前還會一起討論歌單，有共同的領域，相互瞭解，這真的好難！」郁方也說：「最好的婚姻，就是建立在一起工作！」
郭子乾則有提醒Lulu不能再冠夫姓，「陳黃路梓茵會太長了！」並爆料有問過他們是什麼時候產生愛意，「Lulu有次和漢典一起出席一場活動，現場15個美女，Lulu跟漢典介紹說這個、那個不錯，問他喜歡哪一個，漢典居然說『我覺得妳最漂亮』」。
Lulu大笑回：「我當時並沒有心動，因為我真的覺得我最漂亮！」陳漢典也秒回：「我就是貪圖她的美貌，我就是外貌協會，她就是漂亮而已，只有外表！」Lulu也回「我覺得他最帥」放閃，讓一旁的杜詩梅笑說：「我聽不下去了，太噁心了！」王月則虧陳漢典果然很會撩妹，透露兩人相處就是充滿濃情蜜意，彼此眼睛有愛，真的好甜蜜。
Lulu劇中角色有可能懷孕，她強調真實中的自己真的沒有懷孕，有一場戲是她和郁方要對殺，擔心她真的懷孕的郁方而手軟還問：「我怎麼殺妳啊？」被問如果Lulu真的說「我懷孕了」會有什麼反應，陳漢典馬上笑著對她說：「我早就等這天等很久了！」Lulu趕緊再度強調：「現在沒有！」陳漢典又開玩笑說：「明年2月台中場時，可能會有機會看到一個孕婦。」嚇得Lulu又澄清：「別黑白講啦！目前沒這個計畫。」
被問起日前小S放話不去他們婚禮，甚至說出「我跟他也還好」，引來網友替陳漢典抱不平，陳漢典緩頰表示：「我跟她很好啦！因為我們也還沒有邀請她，她有時候會風雲變色，她是開玩笑，都是開玩笑啦！她到底會不會來，會盡最大努力邀請她，我們就拭目以待。」Lulu也坦言婚禮準備目前根本零進度，因為近期都在排戲，並笑比兩人造型：「現在搞成這樣，難道要穿這樣結婚？」
王月也透露郁方是她全劇第一個邀約的新演員，「她書法、泡茶都特別好，太適合演古裝，之前國修老師也特別為她寫過一部戲，她演殉情的妓女」。郁方被笑稱是「帶資進組」，因為交遊廣闊的她買了最多的團體票。
陳漢典則自曝每次來排戲都變成小影迷，「我是光耀哥的影迷，他是全場最嗨的一位演員！非常不吝於教我們，雖然我們不一定吸收得了」。王月也說，樊光耀光是排練就開滿檔，「他真的是國寶級喜劇演員，全身都是武器，身段、聲音、表情，喜劇節奏精準。」郁方也讚嘆：「如果說他是第二名，沒人敢說是第一名！」
郁方被問起美聲天后坣娜驚傳病逝一事，她難過表示：「她才大我5歲，是我們這一代的女神，我們在家庭方面有小小認識，她是很低調的人，我知道她身體一直不好，是看似高冷卻又很溫暖的人，現在的藝人裡比較沒有這樣特質的人存在，她的離開對大家來講是比較大的遺憾」。
