陳漢典化身「老屍」與家僕人偶對尬街舞！錄影以來最荒謬場面誕生 黃偉晉亂取名「Kevin」連NPC都憋笑失敗

陳漢典與複製人偶尬舞。映底子國際傳媒股份有限公司提供

戲劇推理實境節目《百分之一相對論》上週日（7日）播出第六集第二單元〈歡迎來到黎明別館〉，探員們在調查神祕家族爭產案時，不僅揭開令人細思極恐的百年換魂真相，更在解謎過程中發生連環爆笑意外。由陳漢典領軍的調查小組在組裝家僕人偶時，因動作過於荒謬，導致現場一度失控，連一向嚴肅的 NPC 演員都忍不住破功笑場，精彩橋段引發網友熱烈討論。

鄭煒齡見到周曉涵成木偶屍崩潰痛哭。映底子國際傳媒股份有限公司提供

陳漢典化身漢典老屍尬舞人偶

在最新播出的任務中，隊長陳漢典身負重任，必須與家僕人偶達成動作同步才能取得關鍵道具。陳漢典表演欲上身，先是搞笑模仿喪屍行走，自封「漢典老屍」，接著更重拾跳唱歌手身分，對著木訥的人偶大跳高難度街舞與其「尬舞」，甚至不忘趁機打歌。面對陳漢典的猛烈舞技，家僕人偶也賣力跟上，這段名場面讓隊友梁以辰與潘君侖笑到崩潰。網友也紛紛留言聲援人偶，直呼「家僕錢難賺」、「我不是在看實境節目嗎？怎麼跑到夜店來了」。

潘君侖組裝家僕人偶 嚇到引發胃痙攣。映底子國際傳媒股份有限公司提供

黃偉晉神來一筆取名Kevin笑翻全場

除了尬舞橋段，另一場組裝人偶的任務更是荒誕至極。探員們需要將人偶引導至門口通關，過程中陳漢典先將家僕的手擺出「讚」的手勢，隨後眾人合力移動面無表情的人偶。不料人偶因重心不穩，先是鞋子散落，隨後雙手瓦解，最後竟然「屍首分離」，場面既驚悚又滑稽。陳漢典對著殘破的人偶大喊：「你是喝醉酒喔！」黃偉晉更神來一筆替它取名：「Kevin！你今天喝太醉了啦，趕快來幫Kevin喬一下。」這番話讓原本必須嚴肅引導探員的 NPC 孫貽（鄭煒齡飾演）也忍不住笑出聲。探員潘君侖表示：「這一關卡是我錄影以來第一次笑到胃抽筋又流眼淚，怎麼會這麼好笑啦。」宋偉恩也笑說：「都是黃偉晉，突然叫一聲Kevin，我整個笑到受不了。」

源少年盧佾暘手遭到伊正強制入侵。映底子國際傳媒股份有限公司提供

換魂真相曝光伊正演偏執狂直呼爽

隨著劇情推演，黎明別館的恐怖真相終於浮出檯面。原來楊強瑞（喜翔飾演）的真實身分是活過百年的楊聰（伊正飾演），他畢生致力於換魂技術，不僅將好友梁子臨（馬力歐飾演）製成失去記憶的木偶，甚至將目標轉移到梁的兒子身上，最終成功奪舍孫貽。這場跨越百年的陰謀令人細思極恐。首次挑戰解謎實境演出的演員伊正表示：「這一家人就是各懷鬼胎、心裡面都各自盤算著些什麼。」他透露自己非常喜歡飾演楊聰這個偏執狂角色，「覺得自己什麼都做得到，演得很爽！」

喜翔換魂鄭煒齡。映底子國際傳媒股份有限公司提供

導演預告下一集解答疑惑並加碼過年特輯

針對不少網友反映結尾過於突然，導演郭方儒親自回應表示：「黎明別館的故事還沒有結束喔，下一集會完整的交代完成，也會解答觀眾朋友們心中的疑惑。」此外，製作人郭彥伶也宣布，因應農曆新年假期，本週將暫停播出一週，但為了回饋粉絲，製作團隊爭取到各單位協調，將於2月15日在官方 YouTube 頻道陸續上架試播集《川弜築舍失蹤事件》及第一單元《月明村的虎靈傳說》。製作人表示：「希望讓大家可以過年期間在家裡面與家人朋友們一起圍爐過新年追劇，今年的馬年就讓我們《百分之一相對論》來陪大家過新年吧！」

伊正首度挑戰真人實境 坦言相當過癮。映底子國際傳媒股份有限公司提供

《百分之一相對論》下週將完整交代故事結尾（左起）郭方儒、伊正、盧佾暘、鄭煒齡。映底子國際傳媒股份有限公司提供



