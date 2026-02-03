陳漢典太high！ 直接衝下台跟學生尬舞

陳漢典為「114 年全國大專校院熱舞大賽」擔任主持人，重返街舞現場，對他而言並不只是工作，更像一次回到青春現場的時刻。他坦言自己學生時期就是熱舞社成員，曾經練舞練到椎間盤突出，身上大大小小的傷幾乎沒停過，卻從來不覺得辛苦。看到決賽舞台上這群為舞蹈全力以赴的大學生，他直呼整個人「又熱起來了」，那種對舞蹈的熱情，彷彿從未離開。

陳漢典。（圖／民視）

在陳漢典眼中名次從來不是唯一重點，他在台上分享自己的經驗時透露，「最重要的是要被大家記住。」他鼓勵年輕舞者思考如何在同樣熱愛舞蹈的人之中，找到屬於自己的辨識度與態度。這番話，也來自他一路從舞蹈比賽走到演藝圈的真實歷程，他笑說自己當年也曾拿過比賽亞軍，但真正留下來的，是對舞台的記憶與感受。

氣氛最高潮的時刻，陳漢典更直接走下主持位置，親自與選手、評審同台熱舞，完全不留情地投入其中。當多位街舞界重量級評審輪番 SOLO 展現氣勢時，他也毫不退縮加入共舞，讓原本緊張的競賽舞台，瞬間變成一場大型即興派對，尖叫聲與掌聲此起彼落。

