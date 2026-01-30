陳漢典婚宴包6600元遭轟「全場最少」！嘻小瓜崩潰曝真相

陳漢典與Lulu的世紀婚禮於1月25日在台北文華東方酒店盛大舉行，現場星光熠熠，賓客陣容堪比三金頒獎典禮。這場備受矚目的婚宴席開70桌，禮金收入粗估破千萬，其中吳宗憲一人就包了200萬大紅包，小S雖未出席仍大手筆包了10萬元。

然而，這場喜慶婚宴卻因紅包行情掀起意外風波。藝人嘻小瓜受邀出席，在社群平台分享一段搞笑影片，內容是他看著新人進場感動落淚，下秒卻對著鏡頭哭訴「又沒了6600元」，以自嘲式幽默表達心疼紅包錢。Lulu本人也在留言區回應「哈哈哈哈哈哈靠X」，顯見兩人交情深厚。

不料，這段原本的搞笑影片卻引來網友砲轟。部分網友將嘻小瓜的6600元與其他賓客相比，狠酸他「全場包最少」、「康康包了8萬8」、「憲哥開了200萬支票」、「6600吃文華東方超值了」等留言如潮水般湧入。

面對排山倒海的批評，嘻小瓜於29日晚間拍片正面回應。他透露出發前特地詢問AI建議，得到的回覆是文華東方酒店個人出席婚宴最高行情約3600元，因此他選擇包6600元的吉利數字以示心意。嘻小瓜無奈表示，自己參加婚禮的次數不多，對於紅包禮俗並不熟悉，也不方便在現場向其他藝人打聽紅包金額，完全沒想到會有人包到破萬。

針對網友質疑藝人身分卻包太少，嘻小瓜直言反擊，表示自己沒有經紀公司，每天在家等待工作，自嘲是「演藝圈的打工仔」。他更反問酸民：「你把每個人都當怎樣？當什麼蔡依林、周杰倫，每個人都是億萬富翁是不是？」

為避免新人誤會，嘻小瓜主動私訊Lulu說明情況。他在訊息中寫道：「Lu兒，因為我真的很少參加婚禮也沒有問人該怎麼包費用，有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的。我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人。」最後，嘻小瓜分享與新人的合照，誠摯祝福兩人新婚愉快。

此事件在網路上引發熱議，許多粉絲紛紛留言力挺嘻小瓜，認為紅包金額不應成為衡量友誼的標準，心意才是最重要的。這場因紅包引發的風波，也讓外界再次關注婚宴禮金文化的討論。

