陳漢典婚禮「紅包被公審」！孫協志接力辦婚宴不忍開嗆了：無理取鬧

記者蔡維歆／台北報導

孫協志跟夏宇童2月14日將補辦世紀婚宴，今他出席《 Sialia Games》智謀佈局遊戲活動被問到籌備進度，坦言婚宴預算很高，桌數不多但也不少，一切都還順利。而陳漢典跟Lulu先前剛辦完婚宴，結果卻意外變成紅包公審大會，孫協志則認為包多少都是大家的心意，就算包1200也是，所以不會有多跟少的問題，「去計較這個有點太無理取鬧了，賓客想要給新人多少祝福，我想他們會自己衡量，不管是多少，我覺得都是最棒的選擇。」

孫協志下月補辦婚宴。（圖／記者鄭孟晃攝影）

孫協志現場受訪透露要當新郎的心情很緊張，畢竟這種事不會有人習慣，「但我覺得開心跟期待會多過於所有事情，然後也很感謝所有的人都很支持，也很祝福，所以心情很好。」那有重量級嘉賓會來嗎？他表示大多都是親朋好友，「我希望所走東西都是宇童喜歡的，包括視覺的吃的玩的。」

提到蜜月地點，孫協志說去年12月才出國，基本上只要出國就感覺都像度蜜月，所以目前為止沒有任何出國計畫。而之前多次被爆已經當爸爸，孫協志則說：「哪有這麼快？就順其自然，我們不管結婚登記或宴客都蠻靠感覺的，反正就是感覺走到哪就往哪裡前進，我覺得這樣會舒服一點，不會像是在意別人眼光或壓力一定要去完成甚麼事情，尤其今年蠻多身邊朋友都有些不太好的事情，所以我們也覺得只要健康甚麼都好。」

