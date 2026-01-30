陳漢典婚禮6600遭酸包最少！男星「傳訊Lulu道歉」：願意再多包給你們

記者趙浩雲／台北報導

嘻小瓜。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

陳漢典與 Lulu 於25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、星光雲集，規模宛如大型典禮。受邀出席的嘻小瓜當天包了新台幣6600元紅包，原本是取其吉利寓意，卻在事後被部分網友放大檢視，甚至被酸是「全場包最少」，意外掀起爭議，對此嘻小瓜也拍影片反擊，並公開了傳訊給Lulu的道歉訊息。

嘻小瓜先前在社群分享婚禮片段，畫面中新人從他面前走過，他感動到當場落淚，事後還自嘲落淚原因其實是「又少了6600」，輕鬆玩笑引來不少網友與 Lulu 本人留言互動，氣氛原本相當歡樂，沒想到紅包數字卻被網友另作文章。

嘻小瓜傳訊息向Lulu道歉。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

面對酸言，嘻小瓜第一時間就在留言區回擊，強調自己是單人出席，「沒有帶伴是在哈囉？」隨後更拍影片親自說明，坦言自己事前有上網查過行情，單人赴宴多落在3600元到6600元之間，「我真的不知道可以到一萬二」，並直言自己只是演藝圈的打工仔，並非外界想像的高收入藝人。

嘻小瓜也主動私訊Lulu解釋「如果真的不適合，我願意再包給你們。」相關對話曝光後，不少網友轉而替他緩頰，認為心意才是重點「包多少干酸民什麼事，老娘又不結婚六千六很多了好嗎！不要理他們」、「6千6已經很多了好嘛，以為勒，以為大家都很有錢呦，支持你」、「嫌他包太少，嘴砲的人可以拿出來給他湊個6萬6嘛！」、「不用在意酸民 我覺得你超棒」。

