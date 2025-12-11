陳漢典宣布喜事再添一樁 王傳一驚喜合體「前女友」！近距離吐槽展現默契

賴雅妍（左起）將擔任王傳一、朱德剛相聲台北場嘉賓。嚞娛樂提供

「戲劇男神」王傳一開啟演藝生涯的「多重宇宙」，與多年好友「相聲大師」朱德剛組成全新舞台組合，推出相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》，並宣布邀來豪華客座嘉賓陣容，包括賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬等四位藝人好友一齊走進劇場輪番加入演出。

有「表演大師」稱號的唐從聖是此次嘉賓中與相聲淵源最深的一位，過去曾與朱德剛在舞台劇及相聲領域並肩合作，兩人默契不在話下。而賴雅妍則因與王傳一多次合作戲劇，兩人早已是觀眾心目中最佳「螢幕CP」，這次有了「戲劇女神」賴雅妍的驚喜助陣，將為脫口秀與相聲橋段中展開近距離吐槽與戲劇式互動，為演出帶來熟悉卻全新的化學反應。

陳漢典喜事連連！堪稱最佳拍檔

而綜藝節目出身的陳漢典，擁有模仿技巧與即興反應能力，應是「笑果最大推進器」，私底下只要對方講一句，另一位就知道要接什麼話，這樣的默契可說是最佳拍檔的典範。

廣告 廣告

唐從聖（左起）、海裕芬、陳漢典將擔任表演嘉賓。嚞娛樂提供

另一位嘉賓海裕芬，除了以主持身分廣為人知，在電視劇「花甲男孩轉大人」中精湛詮釋「姑姑」一角而深受觀眾喜愛，並獲封「國民姑姑」。她近年在戲劇、主持領域皆展現亮眼表現，此次跨足相聲脫口秀舞台，演技與臨場反應的魅力備受期待。

四嘉賓化身「神秘關卡」 默契火花笑點十足

四位嘉賓將分別於不同場次驚喜現身，2026年2月28日台中中山堂口碑場將由劇場鬼才唐從聖打頭陣跨刀、3月7、8日台北場南海劇場則由賴雅妍驚喜站台、3月21日新竹縣演藝廳則請來海裕芬坐鎮、4月25日高雄大東文化藝術中心壓軸場將邀最近喜事連連的金鐘最佳持人陳漢典鬥陣開講。

王傳一（左）、朱德將於明年攜手開講相聲脫口秀全台巡迴演出。嚞娛樂提供

每位嘉賓都將化身「神秘關卡」，以最熟悉兩位主角的角度，帶來只有好友之間才會出現的默契火花與爆笑互動，四位嘉賓風格迥異卻彼此互補，從專業表演、即興能力，到戲劇默契與語言節奏，皆具備足以改變整場演出氛圍的能量。



回到原文

更多鏡報報導

陳漢典、Lulu帶父母「預習婚禮」！當眾喝交杯酒放閃 公公喊話對媳婦唯一要求

許瑋甯驚曝「一孕傻三年」超扯狀態 婚禮帶兒亮相讚穩定！親吐二胎進度：希望有伴

妻若要與異性出國旅遊！王傳一笑喊：先檢查iPad 鼓勵老婆多放風