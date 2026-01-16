陳漢典宴客倒數！遭男星虧「私下瞎挺Lulu」

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）將在1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，預計席開80桌，屆時將星光熠熠。近日兩人和風田等人參與錄製實境節目《明星製作公司》，風田受訪抱怨陳漢典錄影時常常「瞎挺」老婆，有時Lulu丟出的意見大家覺得不OK，陳漢典還是第一時間贊同，讓風田忍不住虧說：「典哥辛苦了」。

陳漢典、Lulu、風田、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉最近參與實境節目《明星製作公司》，節目中眾人要經營網路頻道《明星開拍中》，據《TVBS新聞網》報導，最近陳漢典、Lulu、風田受訪，陳漢典讚6人有默契，風田也同意在工作磨合後，大家都找到自己適合的任務，像Lulu很適合當導演，Lulu則喊冤表示，是因為大家都不想當，自己才硬著頭皮頂下這工作。

廣告 廣告

過程中，風田開玩笑形容陳漢典已經是老婆奴，有時Lulu丟出的想法沒這麼好，大家覺得不OK又不知道怎麼說，陳漢典就會第一時間跳出點頭附和，說：「對對對，Lulu說得很好」，其他人都傻眼，風田也不忘補充如果他是陳漢典，可以諒解他的心情。

日前有網友爆料和陳漢典、Lulu搭同班班機，商務艙旅客抱怨想用頭等艙廁所被制止，質疑是讓坐在頭等艙的陳漢典、Lulu有特權優先。對此，陳漢典10日出席活動時回應：「我完全不知道這件事，看航空公司如何處理，我們就是正常出去拍照、搭飛機，反正公道自在人心，沒關係這事情會過去。」

更多中時新聞網報導

F3秀肌情阿信包緊緊被嫌棄

任容萱曝外甥神預言 Selina二寶有望

頑童愛打電玩 瘦子被虧雷隊友