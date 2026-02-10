陳漢典尬舞複製人偶 潘君侖目睹「屍首分離」胃痙攣
全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，7日播出第六集第二單元〈歡迎來到黎明別館〉探員們調查驚悚又神秘的家族爭產兇殺案，許多恐怖真相也終於浮出檯面，原來楊強瑞（喜翔飾演）的真實身份就是楊聰（伊正飾演），甚至目標也看上了年輕的孫貽（鄭煒齡飾演），百年換魂儀式曝光，真相令人細思極恐。
其中一項任務是需要將家僕人偶重新組裝，並賦予人偶靈魂執行任務，解謎過程中發生了一齣荒謬的趣事，六位探員需要合力將剛組裝完成的人偶引導至門口通關，陳漢典先是將家僕的手比出一個「讚」的手型，接著眾人合力扶著人偶移動，過程中面無表情的人偶因重心不穩而跌跌撞撞，先是鞋子散落一地，再來雙手也逐漸瓦解，最後竟然屍首分離，整體支離破碎，場面荒誕至極笑翻六位探員，陳漢典大喊：「你是喝醉酒喔！」黃偉晉更是神來一筆替人偶取名：「Kevin！你今天喝太醉了啦，趕快來幫Kevin喬一下。」讓在旁原本需要嚴肅引導探員們的NPC孫貽（鄭煒齡飾演）也忍不住笑了出來。
回想起解密過程，潘君侖表示：「這一關卡是我錄影以來第一次笑到胃抽筋又流眼淚，怎麼會這麼好笑啦，我的身體真的快跟Kevin一樣分離了。」另外還有一個有趣的解謎任務，因為時空探員們身處的空間無法成功拿取關鍵道具，陳漢典身負重任需要與家僕人偶進行連結，同步動作取得才能夠取得，過程中陳漢典表演慾上身先是逗趣的模仿喪屍行走，化身漢典老「屍」，接著舞魂在現，畫風大變，重拾跳唱歌手的身份，大跳高難度街舞與家僕尬舞，最後甚至也不忘打歌，名場面的誕生讓梁以辰以及潘君侖笑到崩潰。
