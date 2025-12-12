陳漢典帶小孩「1家3口」揭露喜餅 Lulu曝婚禮進度5566
藝人陳漢典與 Lulu 黃路梓茵今宣布於婚禮上選用喜憨兒x幾米「完美小孩」作為婚宴喜餅。Lulu 說道：「幾米老師的插畫太繽紛了！外盒一看到就被吸住，打開餅乾造型更是可愛到尖叫。」陳漢典補充：「香味剛剛好，看久吃久都不膩，就像我們—甜而不膩。」二人表示忍不住要和親友分享，並挺身為喜憨兒基金會代言喜餅。
現場眾人好奇，今天是兩位出席，還是「一家三口」共同出席，陳漢典大方回答：「我覺得是一家三口，因為我們還帶了一個『完美小孩』喜餅。」可說是相當稱職的代言人。至於兩人的婚禮進度，Lulu透露，大概五五六六吧，還不到七、八成，被問到會不會邀請小S，他們表示這兩天在列賓客名單，陳漢典逗趣發言：「這兩天會廣發英雄帖。」
其實二位藝人和喜憨兒合作已有二年。據了解，陳漢典是喜憨兒2025年中秋代言人，曾在拍攝公益短片時和憨兒有第一次接觸，Lulu 的參與就更早、也更深入一她曾連續二年擔任喜憨兒送愛到部落的公益大使，實地陪同憨兒到偏鄉國小送餐盒，也在烘焙坊裡與憨兒一起烘焙、組裝、接受憨兒的指導。Lulu 以親身體驗說：「憨兒對流程的掌握很精準，也會互相協助，這些都是真實存在的。」回想自己在組裝時被「一步步檢查」也讓她敬佩憨兒的工作態度。
所以當兩人在籌備婚禮時，選擇喜憨兒×幾米喜餅，其實是延續一貫的支持公益精神，最重要的日子支持喜憨兒，讓公益被看見，也讓更多人看見溫柔的力量。
