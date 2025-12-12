陳漢典成功考上研究所！放榜前主播何戎暖心禱告助圓夢

何戎(左)曾為陳漢典禱告。(時報團契提供、池宗玲攝）

資深媒體人何戎，早年在電視台擔任晚間新聞主播，後來轉型為主持人，媒體生涯長達30年。9日他受邀參加2025時報團契聖誕午會，談及過去幫男星陳漢典誠心禱告，對方如願上研究所的故事。

何戎回憶，多年前錄製節目《康熙來了》，從遠方就看見陳漢典有心事，滿臉憂慮。他上前關心後，得知陳漢典正在等待研究所放榜，報考5間學校，3間落榜，僅剩最後1間的希望。

獲得陳漢典的同意後，何戎抱持著敬畏、謹慎的心，向上帝禱告：「主啊，求祢賜給漢典最大的平安，讓他知道，不管結果如何，祢都有最好的安排。」而放榜時間原本預計當天的午夜12點，系統卻臨時當機，改到隔天早上6點公佈。

何戎禱告不間斷，睡前還特地發訊息安慰陳漢典：「我再為你多禱告一次」。陳漢典回傳：「你們基督徒真的很愛禱告耶。」何戎承認：「對，我們真的非常愛禱告。」隔日一大早，何戎收到陳漢典的報喜簡訊：「謝謝戎哥，我考上了！」立即致電恭喜對方，並問錄取哪間學校。

何戎9日現身時報大樓，出席2025時報團契聖誕午會。(時報團契提供）

當時，陳漢典支支吾吾地表示「私立佛光大學」，並不好意思地說：「因為你是基督徒，我上佛光，好像怪怪的……」；何戎聽完，要陳漢典不用感到難為情，「神愛世人，不分宗教。不管你信不信，祂都愛你。」而這次的經驗，亦讓何戎深信「禱告會被神垂聽」。

何戎相信禱告的力量。(時報團契提供）

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

